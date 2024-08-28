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Военная операция на Украине ,  
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Песков отреагировал на киевский «план победы над Россией»

Песков: Россия добьется успеха в спецоперации вне зависимости от заявлений Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Россия добьется успеха в рамках специальной военной операции на Украине вне зависимости от заявлений Киева о существовании «плана победы над Россией», сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не первый раз мы слышим такие заявления от представителей киевского режима. Мы отдаем себе отчет в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей», — отметил Песков.

27 августа, выступая на пресс-конференции, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в сентябре представит США план достижения собственной победы. Он добавил, что в него входит Курская область. «Возможно, это звучит для кого-то слишком амбициозно, но для нас это важный план», — уточнил Зеленский.

По словам президента Украины, вторым направлением плана является стратегическое место страны в инфраструктуре безопасности мира, а третьим — «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем». Киев собирается представить доработанную версию плана ко второму саммиту мира, на который Зеленский готов пригласить делегацию из России.

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