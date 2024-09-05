Зеленский заявил, что Россия должна участвовать во втором «саммите мира»
Представители России должны присутствовать на втором «мирном саммите», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.
«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно», — отметил он.
Глава государства не уточнил, когда и где планируется проведение второго «саммита мира», однако, по его словам, к этому моменту Украина совместно со своими партнерами подготовит «подробный план окончания войны». «Закончить эту войну дипломатически очень сложно, это понимаем и мы, и другие страны», — подчеркнул Зеленский.
Первый «мирный саммит» состоялся 15–16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций, Россию не пригласили. В основе мероприятия лежала «формула мира» Зеленского, которая в том числе содержит пункт о выводе российских войск за границы 1991 года. Москва исключает возможность переговоров на этих условиях.
Пункт о выводе войск в итоговое коммюнике саммита в Швейцарии не вошел. Участники мероприятия обсудили три других пункта «формулы мира» — ядерную безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Согласованный план действий по ним Зеленский обещал довести до представителей России, а на втором «мирном саммите» — зафиксировать окончание военного конфликта.
Владимир Путин называл саммит в Швейцарии уловкой — на нем, уверен президент, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса». В июне он предложил свои условия для начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций.
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