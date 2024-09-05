 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил, что Россия должна участвовать во втором «саммите мира»

Зеленский: Россия обязательно должна присутствовать на втором саммите по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Первый «саммит мира» состоялся в Швейцарии 15–16 июня, Россию на него не пригласили. По итогам встречи было принято коммюнике с тремя пунктами «формулы мира» Зеленского. Москва сочла саммит уловкой Киева
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Представители России должны присутствовать на втором «мирном саммите», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно», — отметил он.

Глава государства не уточнил, когда и где планируется проведение второго «саммита мира», однако, по его словам, к этому моменту Украина совместно со своими партнерами подготовит «подробный план окончания войны». «Закончить эту войну дипломатически очень сложно, это понимаем и мы, и другие страны», — подчеркнул Зеленский.

Bloomberg узнал, что Зеленский предложил провести саммит мира в Индии
Политика
Владимир Зеленский

Первый «мирный саммит» состоялся 15–16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций, Россию не пригласили. В основе мероприятия лежала «формула мира» Зеленского, которая в том числе содержит пункт о выводе российских войск за границы 1991 года. Москва исключает возможность переговоров на этих условиях.

Пункт о выводе войск в итоговое коммюнике саммита в Швейцарии не вошел. Участники мероприятия обсудили три других пункта «формулы мира» — ядерную безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Согласованный план действий по ним Зеленский обещал довести до представителей России, а на втором «мирном саммите» — зафиксировать окончание военного конфликта.

Владимир Путин называл саммит в Швейцарии уловкой — на нем, уверен президент, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса». В июне он предложил свои условия для начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций.

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский саммит Россия мирные переговоры Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал, что Зеленский предложил провести саммит мира в Индии
Политика
Канцлер заявил о готовности Австрии принимать переговоры по Украине
Политика
Путин назвал, что может стать основой для переговоров с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 17:30
«Спартак» обыграл ЦСКА в хоккейном дерби МосквыСпорт, 21:52
В Тульской области произошел крупный пожар на заводе пластиков. ВидеоОбщество, 21:41
ОПЕК+ отложит увеличение добычи нефти с октября на два месяцаБизнес, 21:31
В музее в Волгограде попытались сжечь старинную кирху рядом с военкоматомПолитика, 21:21
РКН описал порядок регистрации блогеров с 10 тыс. подписчиковТехнологии и медиа, 21:08
Почему нового премьера Франции Барнье считают ставленником Ле ПенПолитика, 21:02
Как изменился состав правительства Украины. ИнфографикаПолитика, 21:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На юго-востоке Киева прогремел взрывПолитика, 20:50
Число пострадавших в ДТП с ярославским депутатом увеличилось до десятиОбщество, 20:46
Объявленный в розыск Промес стал футболистом клуба из ДубаяСпорт, 20:44
Продюсер «Вия» Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взяткеПолитика, 20:41
Зеленский заявил, что Россия должна участвовать во втором «саммите мира»Политика, 20:40
Рудковская резко отреагировала на идею об открытой тренировке ТутберидзеСпорт, 20:34
Столтенберг заявил о праве Украины выбирать методы «ведения войны»Политика, 20:12