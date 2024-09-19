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Военная операция на Украине ,  
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Киев подтвердил поездку Зеленского к Байдену для показа «плана победы»

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский поедет в США для выступления в Генассамблее ООН и встречи с политическими лидерами, в том числе Джо Байденом, Камалой Харрис и Дональдом Трампом
Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Evan Vucci / Getty Images)

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит США с официальным визитом, сообщил офис украинского лидера. Во время поездки Зеленский выступит в Генеральной ассамблее ООН и встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний.

«Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Джозефом Байденом, чтобы представить ему план победы. Глава украинского государства рассчитывает обсудить детали этого плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы», — говорится в сообщении.

Также президент Украины планирует встречи с кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом, а также с представителями американского Конгресса.

В Кремле, комментируя слова Зеленского о «плане победы» заявляли, что Россия добьется успеха в своих действиях на Украине вне зависимости от планов Киева. О неизбежности победы России не раз говорил президент Владимир Путин.

Зеленский рассказал о намерении представить США «план победы» в конце августа и добавил, что в него входит Курская область. «Возможно, это звучит для кого-то слишком амбициозно, но для нас это важный план», — уточнил Зеленский. Однако детали этого плана он раскрывать не стал.

Говоря о боевых действиях в Курской области, которые продолжаются почти месяц, Путин называл «священным долгом» выдавить ВСУ с этой территории. По словам Путина, украинские войска, атакуя регион, хотели прекратить наступление России «на главных участках» в Донбассе, но им это не удалось, российские силы берут под контроль территории «не по 200–300 м, а квадратными километрами». Зеленский признавал, что курская операция не помогла ВСУ в Донбассе.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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