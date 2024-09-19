Киев подтвердил поездку Зеленского к Байдену для показа «плана победы»
На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит США с официальным визитом, сообщил офис украинского лидера. Во время поездки Зеленский выступит в Генеральной ассамблее ООН и встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний.
«Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Джозефом Байденом, чтобы представить ему план победы. Глава украинского государства рассчитывает обсудить детали этого плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы», — говорится в сообщении.
Также президент Украины планирует встречи с кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом, а также с представителями американского Конгресса.
В Кремле, комментируя слова Зеленского о «плане победы» заявляли, что Россия добьется успеха в своих действиях на Украине вне зависимости от планов Киева. О неизбежности победы России не раз говорил президент Владимир Путин.
Зеленский рассказал о намерении представить США «план победы» в конце августа и добавил, что в него входит Курская область. «Возможно, это звучит для кого-то слишком амбициозно, но для нас это важный план», — уточнил Зеленский. Однако детали этого плана он раскрывать не стал.
Говоря о боевых действиях в Курской области, которые продолжаются почти месяц, Путин называл «священным долгом» выдавить ВСУ с этой территории. По словам Путина, украинские войска, атакуя регион, хотели прекратить наступление России «на главных участках» в Донбассе, но им это не удалось, российские силы берут под контроль территории «не по 200–300 м, а квадратными километрами». Зеленский признавал, что курская операция не помогла ВСУ в Донбассе.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов