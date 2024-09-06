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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до начала зимы

Зеленский заявил о необходимости завершить конфликт на Украине до начала зимы
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский на встрече в «Рамштайне» призвал западных союзников сделать все возможное для завершения конфликта до зимы. Он также не исключил проведения «саммита мира» в ближайшие месяцы. Россия исключала переговоры на условиях Киева
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Конфликт России и Украины необходимо завершить до начала зимы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны, которая проходит в Германии на военной базе «Рамштайн», передает «Страна.ua».

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это», — сказал глава государства.

Вместе с тем он не исключил, что анонсированный им ранее второй «саммит мира» может пройти уже этой осенью. «Осень уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира», — отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что Россия должна участвовать во втором «саммите мира»
Политика
Владимир Зеленский

Первый «мирный саммит» состоялся 15–16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций, Россию не него пригласили. Президент Владимир Путин называл саммит уловкой — на нем, уверен президент, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса». В июне он предложил свои условия для начала переговоров, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций.

Зеленский называл условия Путина ультиматумом и настаивает на мирных переговорах, основанных на его «формуле мира», которая в том числе предусматривает вывод российских войск на границы 1991 года. Тем не менее накануне украинский президент также заявил, что представители России «обязательно должны» присутствовать на втором «мирном саммите».

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Зеленский на встрече с Нарендрой Моди предложил провести саммит мира в Индии. При этом Моди пока не дал согласия на проведение такого саммита, уточнило агентство.

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Владимир Зеленский саммит мирные переговоры Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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