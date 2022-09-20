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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала, что Трасс выделит Украине $2,6 млрд военной помощи в 2023 году

Лондон в следующем году выделит на военную помощь Киеву сумму, равную или превышающую ту, которая была потрачена на эти цели в 2022 году. С таким тезисом Трасс выступит в ООН, пишет FT. Ранее она выступала за «чистую победу» Киева

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на Генассамблее ООН объявит о намерении официального Лондона оказать Киеву в следующем году военную помощь на сумму, не менее 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,64 млрд), пишет Financial Times.

Великобритания выделила сопоставимую сумму на военную помощь Украине в этом году, став вторым государством по объему трат на эти цели, указывает издание. По данным газеты, Трасс планирует во время своей речи призвать западные страны усилить поддержку Украины.

Как подсчитал РБК, к концу июня Великобритания передала Украине более 3,9 тыс. 3965 противотанковых комплексов NLAW, 120 бронированных машин «Мастиф», 200 высокотехничных самонаводящихся ракет Brimstone-1, а также неизвестное число противокорабельных ракетных комплексов, ракетных систем залпового огня (РСЗО), тяжелых дронов и другого вооружения.

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Фото:Mike Segar / Reuters

Во время предвыборных дебатов Трасс выступала против заключения мирного соглашения России и Украины, указав, что Киеву нужна «чистая победа». Она подчеркивала, что украинская сторона должна получить предельный объем помощи от государств Запада.

Одним из первых разговоров с зарубежным лидером на посту британского премьера Трасс провела с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале сентября. Он поблагодарил британцев за «лидерскую» поддержку в области экономической и оборонной помощи и пригласил Трасс посетить Украину. Британский премьер заверила, что Киев может рассчитывать на Лондон в долгосрочной перспективе и приняла приглашение.

Она отмечала при этом, что Великобритания не должна быть вовлечена в конфликт напрямую. Трасс напоминала, что Украина не является членом НАТО и потому не защищена статьей договора альянса о коллективной обороне. Следовательно, говорила она, было бы «неправильно напрямую размещать британские войска и ресурсы» в регионе.

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