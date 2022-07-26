Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Умерла писательница и журналистка Татьяна Москвина Общество, 02:22
Трасс призвала избежать совершенные с Россией «ошибки» в отношениях с КНР Политика, 01:38
Представитель Госдепа счел, что Россия осознает себя изгоем Политика, 01:38
Трасс заявила, что не готова к вовлечению Британии в конфликт на Украине Политика, 01:12
Москва пока исключила введение виз для украинцев Политика, 01:06
Умер лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл Общество, 01:06
Байден заявил о намерении выйти из самоизоляции к концу недели Политика, 00:36
Киев сообщил о скачке давления в газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород Политика, 00:28
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Победительницей «Мисс Россия-2022» стала Анна Линникова из Оренбурга Общество, 00:16
Россия вошла в число лидеров по числу скачиваний VPN-сервисов Технологии и медиа, 00:00
Власти ФРГ не увидели технических причин для сокращения поставок газа Политика, 25 июл, 23:57
АТР запланировала впервые в истории провести «Мастерс» на траве Спорт, 25 июл, 23:43
Эрдоган назвал неподобающим отношение западных политиков к Путину Политика, 25 июл, 23:40
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 25 июл, 23:39
Военная операция на Украине ,  
0 

Трасс заявила, что не готова к вовлечению Британии в конфликт на Украине

Трасс заявила, что не готова к прямому участию Великобритании в конфликте на Украине
Поскольку Украина не является членом НАТО и не защищена гарантиями коллективной обороны, то было бы «неправильно напрямую размещать британские войска» в регионе, отметила глава МИД Великобритании
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: TOLGA AKMEN / EPA / ТАСС)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не готова к тому, что Великобритания будет непосредственно вовлечена в конфликт на Украине, передает вещательная корпорация «Би-би-си».

В ходе предвыборных дебатов, отвечая на вопрос, готова ли она направить Королевский флот в Черное море для защиты поставок украинского зерна, Трасс напомнила, что Украина не является членом НАТО и, следовательно, не защищена гарантиями коллективной обороны (ст.5 Вашингтонского договора).

Таким образом, было бы «неправильно напрямую размещать британские войска и ресурсы» в регионе, подчеркнула глава британского МИД.

В то же время Трасс указала на то, что британское правительство сделало «все, что могло», в том числе Лондон «первым отправил вооружение» в Европу и выступал за самые жесткие санкции против России.

The Telegraph узнала о роли России в предвыборном плане Трасс
Политика
Лиз Трасс

Ранее Лиз Трасс заявила, что Лондон должен добиться поражения России на Украине. «Нам необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный как на поражение [президента России Владимира] Путина на Украине», — сказала она в своем предвыборном видеоролике.

По ее словам, западные страны должны сохранять единство в вопросе поддержки Украины и перестать продвигать подход, предполагающий скорейшее мирное урегулирование при территориальных уступках Украины.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Legendary Pictures Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Говард Маркс 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции

Трасс отметила, что Запад должен убедиться, «что Россия будет вытеснена с Украины». Она подчеркнула, что необходимо поддержать Киев в переговорах с Москвой, усилив украинскую позицию.

Глава МИД Великобритании также возложила на Россию ответственность за гибель в ходе военных действий на Украине британского подданного Пола Ури, который, по ее словам, «выполнял гуманитарную работу». О смерти взятого в плен военными ДНР британца Пола Ури ранее сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова, назвав его наемником.

В июне суд в ДНР приговорил к смертной казни за наемничество двух других граждан Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Они обжаловали приговор. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, если апелляцию отклонят, наемников расстреляют. Трасс называла приговор фиктивным и нелегитимным.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Лиз Трасс Великобритания Украина военный конфликт
Материалы по теме
The Telegraph узнала о роли России в предвыборном плане Трасс
Политика
Посол заявил об отсутствии ожиданий улучшения отношений с Великобританией
Политика
Захарова назвала Трасс «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter