Трасс заявила, что не готова к прямому участию Великобритании в конфликте на Украине

Трасс заявила, что не готова к вовлечению Британии в конфликт на Украине

Поскольку Украина не является членом НАТО и не защищена гарантиями коллективной обороны, то было бы «неправильно напрямую размещать британские войска» в регионе, отметила глава МИД Великобритании

Лиз Трасс (Фото: TOLGA AKMEN / EPA / ТАСС)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не готова к тому, что Великобритания будет непосредственно вовлечена в конфликт на Украине, передает вещательная корпорация «Би-би-си».

В ходе предвыборных дебатов, отвечая на вопрос, готова ли она направить Королевский флот в Черное море для защиты поставок украинского зерна, Трасс напомнила, что Украина не является членом НАТО и, следовательно, не защищена гарантиями коллективной обороны (ст.5 Вашингтонского договора).

Таким образом, было бы «неправильно напрямую размещать британские войска и ресурсы» в регионе, подчеркнула глава британского МИД.

В то же время Трасс указала на то, что британское правительство сделало «все, что могло», в том числе Лондон «первым отправил вооружение» в Европу и выступал за самые жесткие санкции против России.

Ранее Лиз Трасс заявила, что Лондон должен добиться поражения России на Украине. «Нам необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный как на поражение [президента России Владимира] Путина на Украине», — сказала она в своем предвыборном видеоролике.

По ее словам, западные страны должны сохранять единство в вопросе поддержки Украины и перестать продвигать подход, предполагающий скорейшее мирное урегулирование при территориальных уступках Украины.

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Трасс отметила, что Запад должен убедиться, «что Россия будет вытеснена с Украины». Она подчеркнула, что необходимо поддержать Киев в переговорах с Москвой, усилив украинскую позицию.

Глава МИД Великобритании также возложила на Россию ответственность за гибель в ходе военных действий на Украине британского подданного Пола Ури, который, по ее словам, «выполнял гуманитарную работу». О смерти взятого в плен военными ДНР британца Пола Ури ранее сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова, назвав его наемником.

В июне суд в ДНР приговорил к смертной казни за наемничество двух других граждан Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Они обжаловали приговор. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, если апелляцию отклонят, наемников расстреляют. Трасс называла приговор фиктивным и нелегитимным.