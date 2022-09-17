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Зеленский связал отказ Германии поставлять оружие с «нацистским прошлым»

Зеленский: у ФРГ психологические барьеры в поставках оружия из-за нацистского прошлого
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки вооружения сократились бы, если бы Киев не начал контрнаступление

У Германии есть «определенные психологические барьеры» по вопросу поставок военной техники из-за ее нацистского прошлого, заявил в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский.

Такие поставки жизненно важны для Украины, заявил он.

«Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. Из Азии», — добавил Зеленский.

Он также выразил мнение, что поставки оружия на Украину сократились бы, если бы Киев не начал контрнаступление. «Я думаю, что это очень важный шаг, который повлиял или будет влиять на решения некоторых других стран», — сказал украинский президент.

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Фото:Пресс-служба Кремля / Global Look Press

О начале контрнаступления Украины в конце августа сообщал Reuters со ссылкой на Южное военное командование страны. Минобороны России подтвердило попытки наступления ВСУ, но называло их «безуспешными».

На Украине неоднократно критиковали Германию за медленное и недостаточное оказание военной помощи. В мае газета Welt писала, что Германия сократила поставки вооружения до минимума. Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждал, что это информация не соответствует действительности. ВСУ, по его словам, получили от Берлина такое оружение, которое пока не стоит на вооружении бундесвера (вооруженные силы Германии).

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В начале сентября Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве писала, что Шольц так и не дал согласия на отправку Киеву новейших немецких танков Leopard 2.

Берлин откладывает поставку танков, поскольку опасается, что Украина может стать «самоуверенной», вторгнуться в Россию и «немецкие танки вновь окажутся на российской территории», писал в июне Spiegel со ссылкой на источники, близкие к правительству Германии.

Москва заявляла, что поставки западного оружия не помешают ей достичь целей спецоперации. Президент Владимир Путин, говоря об американском вооружении, поступившем на Украину, заявлял, что отечественные силы «щелкают [их] как орехи».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине поставки оружия Германия Владимир Зеленский
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