Что кандидаты в премьеры Британии говорят о России, Украине и экономике

Основные споры между кандидатами вызывает не Украина, а налоговая политика. Трасс обещает резкое снижение налогов, бывший глава Минфина Сунак - против. Глава МИД более популярна в партии, хотя экономисты критикуют ее программу

Риши Сунак и Лиз Трасс (Фото: Jonathan Hordle / Getty Images)

По итогам голосования Консервативной партии в парламенте Великобритании определились два основных претендента на пост лидера партии и премьер-министра — экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Решать, кто возглавит новое правительство, в ходе голосования будут 200 тыс. членов партии. Результаты будут объявлены 5 сентября.

Позиции кандидатов на пост премьер-министра Великобритании в отношении России, Украины, экономики, Brexit и внутренней политики — в материале РБК.

О России

И Риши Сунак, и его оппонентка, входили в правительство Бориса Джонсона и осуждали спецоперацию на Украине, выступая за введение санкций против Москвы.

«Вторжение Путина — это опасный расчет, что демократии разделены, политически слабы и экономически незащищены, неспособны принимать жесткие долгосрочные решения для укрепления нашей экономики. Этот расчет — ошибка», — говорил Сунак в британском парламенте.

Трасс, занимающая пост главы МИД Британии, в силу своей должности намного чаще высказывалась о России и российских властях. В ходе предвыборной кампании она пообещала «продолжить вести вперед свободный мир, противостоя [президенту России Владимиру] Путину». Она также пообещала «осадить» российского лидера в случае поездки на саммит G20 в ноябре.

О конфликте на Украине

В интервью газете The Sun Сунак пообещал, что в случае избрания премьером первый официальный визит совершит в Киев. «Я буду усиливать нашу политику полной поддержки Украины, которую так умело провел Борис [Джонсон]», — сказал он.

Он пообещал «без колебаний» предоставить Украине дополнительную помощь, которая позволит не просто «противостоять наступлению России», но и «обратить ее вспять».

Трасс выступает против мирного соглашения между Россией и Украиной, говоря, что Киеву нужна «чистая победа». Украина должна получить максимальный объем помощи от западных стран, заявляла она и отмечала, что Лондон является одним из лидеров по масштабу оказания военной поддержки Киеву.

Глава МИД Великобритании поддержала британцев, которые принимают участие в конфликте на Украине. Mirror отмечала, что это напрямую противоречит рекомендации правительства не ездить в зону конфликта.

Санкции

Правительство Британии Бориса Джонсона, в которое входили и Сунак, и Трасс после начала спецоперации ввело против России несколько пакетов санкций, которые коснулись финансовой системы, в том числе крупнейших банков, экспорта и импорта широкого круга продукции, бизнесменов и политиков.

Сунак курировал санкционную политику в правительстве и говорил, что ограничительные меры «демонстрируют непоколебимую решимость возложить на Россию самые высокие издержки и отрезать ее от международной финансовой системы, пока сохраняется этот конфликт», пишет BBC. Но в интервью Sky News он заявлял, что санкции «не обойдутся британцам бесплатно» и предупреждал о «тяжелых временах».

Трасс также выступает за жесткие санкции против России. Кроме того, она призывала Евросоюз последовать примеру Лондона и Вашингтона отказаться от нефти и газа из России. В ЕС эта тема вызывала споры, частичный запрет на поставки нефти Брюссель согласовал, договориться о прекращении экспорта газа страны ЕС не смогли.

Brexit

Сунак голосовал за выход Великобритании из ЕС. Он выступает за отмену оставшихся со времен Евросоюза норм регулиривания до следующих выборов, которые должны состояться не позднее января 2025 года. Трасс выступала за сохранение членства Британии в ЕС, но позже говорила, что ее позиция изменилась. Она пообещала быстрее отменить европейские нормы, чем ее оппонент.

Сунак на одном из предвыборных выступлений пнапомнил Трасс ее позицию по выходу из ЕС. «Если мы хотим выполнить обещание Brexit, нам понадобится кто-то, кто действительно понимает Brexit, верит в Brexit и голосовал за Brexit», — цитирует Сунака газета Express.

Миграция

Сунак и Трасс выступают за ужесточение миграционной политики. Как отмечает BBС, в текущем году через Ла-Манш в Британию прибыли 14 тыс. нелегальных мигрантов.

Сунак — потомок иммигрантов из Индии. В предвыборном ролике упоминается его бабушка, которая переехала в Британию в 1960-х годах. При этом экс-глава Минфина выступает за усиление контроля на границе и поддерживает соглашение с Руандой о депортации туда нелегалов и просителей убежища.

Трасс также считает соглашение правильным. «Я полна решимости довести его [соглашение] до полной реализации, а также рассмотреть другие страны, с которыми мы можем работать в рамках аналогичных партнерских отношений. Это правильно», — сказала она Mail.

Налоги

Сунак воздержался от обещаний быстро снижать налоги на посту премьера, но сказал, что будет делать это «ответственно». «Потому что я не снижаю налоги, чтобы победить на выборах, я побеждаю на выборах, чтобы снизить налоги», — сказал он BBC Radio. Reuters отмечает, что при Сунаке Минфин Британии начал курс на рекордное с 1950-х годов повышение налогов. Основной задачей на посту премьера он считает борьбу с инфляцией, которая в этом году может достигнуть 11%.

Трасс, напротив, выступает за снижение налогов, чтобы помочь населению в условия высокой стоимости жизни. Она предложила отменить повышение сбора на соцобеспечение, которое утвердили в апреле. Она также против повышение корпоративного налога, поскольку считает «жизненно важным» привлечение инвестиций в страну.

Кроме того, Трасс выступает за более жесткую монетарную политику и предлагала пересмотреть полномочия Банка Англии, который сейчас является независимым и работает над снижением инфляции до целевого показателя в 2%.

Бен Набарро, британский экономист Citi, считает, что политическая программа Трасс «представляет наибольший риск с экономической точки зрения из-за неблаговидного сочетания снижения налогов и институционального разрушения».

Роберт Джойс из аналитического центра Института финансовых исследований считает, что обещания Трасс (в целом, на $36 млрд) будут иметь последствия, выходящие за рамки налоговой системе. «Они почти наверняка будут будут означать рост заимствований или сокращение государственных расходов, либо их сочетание», — сказал Джойс. «В конце концов, более низкие налоги означают более низкие расходы», — пояснил он.

Бывший постоянный секретарь казначейства Ник Макферсон cчитает, что предложения Трасс по снижению налогов напоминают скорее не Маргарет Тэтчер, а президента Турции Реджепа Эрдогана, уволившего руководство ЦБ, которое не смогло обеспечить выбранную им политику процентных ставок. В результате инфляция в Турции составила 80%, а лира обвалилась более чем на 90% по сравнению с уровнем, когда Эрдоган возглавил страну.

Сходства с Тэтчер не видят в Трасс и бывшие члены ее кабинета — государственный секретарь по вопросам окружающей среды Крис Паттен, главный секретарь казначейства Нормант Ламонт и глава МИД Малкольм Рифкинд. «Маргарет Тэтчер была финансовым консерватором, которая не снижала налоги, пока мы не снизили инфляцию. Она была честна и не верила в чепуху», — сказал Паттен.

Как пояснил Ламонт, Тэтчер исходила из того, что снижение налогов должно финансироваться либо экономическим ростом, либо сокращением государственных расходов. «Я думаю, что каждый тори, как и многие другие люди, верят в желательность снижения налогов. Но ни один консерватор никогда не увидит в этом идеологического императив», — сказал он.

Сунак назвал планы своей конкурентки аморальными, предупредив, что такой подход повлечет рост инфляции, ставок по ипотечным кредитам и просто навредит экономике. «Я не только думаю, что это неправильно для экономики, я также считаю, что это аморально, потому что нет ничего благородного или хорошего в том, чтобы накапливать счета по кредитной карте страны, которую мы передаем нашим детям и внукам», — пояснил министр финансов.

Положение кандидатов перед голосованием

Голосование за нового премьер-министра, в котором примут участие все члены партии, намечено на 1-5 августа, оно будет проходить по почте. Согласно опросу YouGov, большая часть тори намерена голосовать за Трасс (49%), тогда как Сунака поддерживают 31% респондентов, еще 15% затруднились ответить.

В опросе приняли участие 730 членов Консервативной партии.

Как отметили в YouGov, 50% респондентов считают, что Сунак будет хорошим лидером, тогда как такого же мнения о Трасс 69% опрошенных. При этом 42% считают, что министр финансов не подходит на пост премьера, в случае с Трасс их 31%

40% опрошенных консерваторов считают, что Сунаку нельзя верить, тогда как Трасс не доверяют 18%. Однако и доля не определившихся с доверием к кандидату в случае с Трасс больше — 19% против 12% у Сунака.