Трасс приняла приглашение Зеленского приехать на Украину

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс согласилась приехать на Украину в ближайшее время по приглашению украинского президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства на сайте.

«Премьер-министр сказала, что надеется на сотрудничество с президентом в ближайшие недели и месяцы и рада принять приглашение посетить президента Зеленского в ближайшее время на Украине, » — сказано в сообщении.

Во время разговора Трасс заверила Зеленского в полной поддержке Украины в долгосрочной перспективе и высоко оценила борьбу украинцев за суверенитет и самоопределение, а также отметила важность успеха Украины в военных действиях. Украинский президент поблагодарил ее за это и поздравил с назначением.

Кроме того, лидера обсудили необходимость укрепления глобальной безопасности и меры для остановки финансирования «путинской военной машины». Они выразили сожаление по поводу попыток президента России Владимира Путина использовать энергию в качестве оружия. Трасс сочла крайне важным добиться «провала Путина», несмотря на российский шантаж.

Трасс стала главой Консервативной партии Великобритании и новым премьер-министром по результатам голосования 2 сентября, которое было назначено после отставки Бориса Джонсона.

6 сентября она поговорила с первым мировым лидером — украинским президентом. Зеленский поблагодарил британцев за поддержку обороны и экономики Украины и пригласил Трасс посетить страну.