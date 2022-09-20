Командующий ВВС США оценил возможный срок получения Украиной истребителей

Командующий ВВС США в Европе Хекер: Киев получит истребители не раньше, чем через 2-3 года

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Западные страны вряд ли поставят Украине истребители ранее, чем через два-три года после того, как будет принято соответствующее политическое решение. Об этом заявил командующий военно-воздушных сил США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер на ежегодной конференции Ассоциации ВВС, пишет Politico.

Он уточнил, что такая оценка продиктована логистическими причинами и необходимостью сначала обучить пилотов. Хекер выразил уверенность, что украинская армия обладает на текущем этапе всем необходимым для «выживания, борьбы», а также для того, чтобы происходящее не переросло в Третью мировую войну. При этом, боевые действия на Украине, вероятно, продлятся годы, а не месяцы, считает генерал.

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