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Военная операция на Украине ,  
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Командующий ВВС США оценил возможный срок получения Украиной истребителей

Командующий ВВС США в Европе Хекер: Киев получит истребители не раньше, чем через 2-3 года
Фото: Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters

Западные страны вряд ли поставят Украине истребители ранее, чем через два-три года после того, как будет принято соответствующее политическое решение. Об этом заявил командующий военно-воздушных сил США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер на ежегодной конференции Ассоциации ВВС, пишет Politico.

Он уточнил, что такая оценка продиктована логистическими причинами и необходимостью сначала обучить пилотов. Хекер выразил уверенность, что украинская армия обладает на текущем этапе всем необходимым для «выживания, борьбы», а также для того, чтобы происходящее не переросло в Третью мировую войну. При этом, боевые действия на Украине, вероятно, продлятся годы, а не месяцы, считает генерал.

В Белом доме подтвердили, что обдумывают передачу Киеву истребителей
Политика
Истребитель&nbsp;Dassault Rafale

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США истребители поставки оружия ВВС США
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