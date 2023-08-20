Глава Татарстана встретился с премьером Венгрии перед приездом Эрдогана

Глава Татарстана встретился с Орбаном перед приездом Эрдогана и главы Катара

Bild ранее писал, что в Венгрии на выходных Россия, Турция и Катар могут заключить новую зерновую сделку. Глава Татарстана уже прибыл, ожидаются Эрдоган и эмир Катара, чей офис анонсировал переговоры по «наиболее важным вопросам»

Минниханов и Орбан (Фото: rustamminnikhanov / Telegram)

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Венгрию и встретился с премьером Виктором Орбаном, об этом сам российский политик сообщил в телеграм-канале.

«Поговорили с господином премьером о том, какой вклад вносит Татарстан в укрепление российско-венгерских отношений», — написал он и отметил, что 20 августа отмечается день образования Венгрии.

По сведениям Hirado, венгерский премьер поучаствует в «дипломатической операции» — проведет 15 двусторонних встреч за 72 часа с политиками стран мира. Среди них — турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который прибудет по приглашению Орбана, они проведут переговоры. Турецкая редакция Би-би-си отмечала, что Будапешт не сделал, вопреки традиции, подробного анонса визита Эрдогана, что «усиливает атмосферу загадочности».

Bild писал, что на этих выходных в Будапеште может быть заключена новая зерновая сделка при участии России, Турции и Катара. Российская агропродукция будет поставляться в бедные страны, прежде всего — в Африке. Турция выступит организатором поставок, Катар — спонсором, выяснило издание.

Эмир Катара направится в Венгрию, подтвердила его канцелярия. Он встретится с венгерским президентом Каталин Новак и другими высокопоставленными чиновниками, темами встречи станут «наиболее важные региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес», а также двустороннее сотрудничество.

Россия в середине июля отказалась продлить действие зерновой сделки по вывозу украинского зерна (была заключена год назад Москвой и Киевом пот отдельности с Анкарой и ООН), после чего объявила, что будет считать все идущие в порты Украины суда потенциальными перевозчиками военных грузов. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства. Киев предупредил о зеркальных мерах.

Москва неоднократно предлагала снять часть международных санкций, чтобы возобновить зерновую сделку. В частности, российскую сторону интересуют переподключение Россельхозбанка к международной системе SWIFT, отменить ограничение на страхование и перестрахование судов.

Власти США настаивают, что нынешняя ситуация — не вопрос уступок, а у России есть возможности поставлять зерно и в последний год она «намного превышает» соответствующие показатели поставок за рубежи, которые были до начала полномасштабных боев на Украине. Американские власти ведут проработку альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна без участия России, выяснила The Wall Street Journal.



