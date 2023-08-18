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Bild узнала о подготовке Россией, Турцией и Катаром новой зерновой сделки

Bild: Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки
Сюжет
Военная операция на Украине
Новое соглашение касается поставок российского зерна в бедные страны, преимущественно африканские, пишет газета. Турция выступит организатором поставок, а Катар — спонсором
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки, пишет издание Bild со ссылкой на служебную переписку между МИДом и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.

Предполагается, что российское зерно будет поставляться в бедные страны, преимущественно африканские. Турция выступит организатором поставок, а Катар — спонсором, узнала газета. Из писем также следует, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зернового соглашения.

По данным Bild, новая сделка может быть заключена уже в предстоящие выходные в Будапеште. В столицу Венгрии уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Туда же направляется и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан просит Москву возобновить прежнее соглашение, чтобы зерно шло и с Украины.

РБК направил запрос в МИД России.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля, объяснив это тем, что российская часть соглашения не была выполнена. Президент Владимир Путин не исключал возобновления инициативы, когда будут выполнены российские условия. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, снятие запрета на доступ в порты и другие.


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На саммите «Россия — Африка» Путин заявил, что бесплатные поставки российского зерна в африканские страны могут начаться в октябре—ноябре. Позднее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уточнил, что Россия в ближайшее время бесплатно отправит шести африканским государствам от 25 тыс. до 50 тыс. т зерна.

После отказа от продления зерновой сделки Россия предупредила, что будет считать все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства. Украина объявила об аналогичных мерах в отношении судов, следующих в российские порты.

Позднее Киев предложил собственный морской маршрут в сторону Босфора. После этого из порта Одессы вышел первый контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга (судно находилось в одесском порту с 23 февраля прошлого года), он уже прибыл в Стамбул.

На этой неделе газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что США прорабатывают альтернативные варианты экспорта украинского зерна и изучают возможности военной защиты сухогрузов. Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними с ней странами. По данным издания, к октябрю Киев наладит экспорт 4 млн т зерна в месяц по Дунаю, большая часть будет перевозиться по реке и Черному морю в румынские порты, а затем в другие страны.

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Теги
Елена Чернышова
При участии
Анастасия Куницына
Турция Катар Россия Зерновая сделка
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