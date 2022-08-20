Посол США обвинил Китай в «искусственном» создании кризиса из-за Пелоси

Реакцию Пекина на поездку спикера палаты представителей на Тайвань Николас Бернс назвал попыткой запугать власти острова. По мнению дипломата, в отношениях США и Китая не должно возникнуть кризиса из-за визита Пелоси

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не должен стать причиной кризиса американо-китайских отношений, заявил в интервью CNN посол Соединенных Штатов в Пекине Николас Бернс.

«Мы не считаем, что в отношениях США и Китая должен быть кризис из-за визитов — кризис, искусственно созданный китайским правительством», — подчеркнул он.

Тайвань объявил о независимости от Китая в 1949 году, но КНР считает его своей территорией. Такой же позиции официально придерживаются и США.

Пелоси посетила Тайвань 2 августа. В Пекине ее визит резко раскритиковали, обвинив ее в провокации и нарушении принципа «одного Китая». В МИД КНР сочли, что США организовали поездку, чтобы создать кризис в регионе и создать предлог для наращивания военного присутствия. Бернса вызвали в ведомство, где ему выразили решительный протест из-за визита. По словам самого дипломата, его вызвали в МИД Китая «в тот самый момент, когда самолет спикера приземлился на Тайване», и в министерстве состоялся «напряженный разговор». По мнению посла, власти КНР повели себя так для «запугивания и контролирования тайваньской администрации».

Китай объявил о санкциях против Пелоси, отменил рабочую встречу представителей военных министерств КНР и США и приостановил сотрудничество с американской стороной в области контроля за наркотиками, борьбы с транснациональной преступностью и возвращения на родину нелегальных иммигрантов.

4 августа Пекин начал военные морские и воздушные учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива.

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Власти Соединенных Штатов назвали маневры у берегов Тайваня провокацией. В Вашингтоне настаивают, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит принципу «одного Китая» и не означает изменения позиции США: в Пентагоне подчеркнули что страна по-прежнему не признает независимость острова.

Спустя меньше чем через две недели после поездки Пелоси вторая делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Пекин назвал приезд американских законодателей «опасным ходом, который похож на игру с огнем» и призвал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.