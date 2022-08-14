Вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на Тайвань

Через несколько дней после визита Пелоси, который обострил отношения США и КНР, на остров прилетели пятеро конгрессменов. Делегацию возглавил сенатор Эд Марки, в 1979 году голосовавший за принятие Закона об отношениях с Тайванем

Алан Лоуэнталь, Джон Гараменди, Дональд Ю-Тьен Сюй, Дон Байер и Амата Коулман Радваген (Фото: MOFA_Taiwan / Twitter)

Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань с двухдневным визитом, менее чем через две недели после приезда на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Reuters.

Тайвань посетили пятеро членов конгресса: сенатор-демократ Эд Марки и члены палаты представителей — демократы Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер, а также республиканка Амата Коулман Радваген. Они пробудут на острове 14–15 августа, уточняет Американский институт Тайваня (де-факто осуществляющий деятельность посольства США в стране).

Конгрессмены встретятся с президентом частично признанного государства Цай Инвэнь и другими представителями властей Тайваня, обсудят с ними двусторонние отношения, региональную безопасность, экономическое сотрудничество, изменение климата и другие темы.

Как отмечает Taiwan News, возглавляющий делегацию Марки в 1979 году, будучи членом палаты представителей, голосовал за принятие Закона об отношениях с Тайванем, который предусматривает обязательства Вашингтона по обеспечению безопасности островного государства.

Китай считает остров, который объявил о независимости от КНР в 1949 году, своей территорией. Власти КНР резко раскритиковали визит Нэнси Пелоси 2 августа, заявив, что она бросила вызов миру, намеренно совершила провокацию и нарушила принцип «одного Китая». В китайском МИДе считают, что поездка спикера была организована США для создания кризиса в регионе и получения предлога для наращивания военного присутствия. Пекин начал военные морские и воздушные учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива, приостановил сотрудничество с Вашингтоном по ряду областей и решил ввести санкции против Пелоси.

Американская сторона отвергает обвинения Китая. В Вашингтоне настаивают, что прилет Пелоси не противоречит принципу «одного Китая» и не означает изменения политики США по отношению к КНР. В Минобороны США подчеркивают, что страна не признает независимость острова. Военные маневры армии Китая у берегов Тайваня в Белом доме назвали провокацией.