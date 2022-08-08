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В Пентагоне заявили, что позиция США по Китаю и Тайваню не изменилась

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

США придерживаются политики одного Китая и не признают независимость Тайваня. Об этом на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль. Трансляция шла в Twitter Пентагона (соцсеть заблокирована в России по требованию прокуратуры).

«США придерживаются политики одного Китая, и наша политика не изменилась — это поддержка статус-кво», — сообщил Каль.

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Изменить же текущее положение дел, по мнению представителя Пентагона, хочет Китай, ответил Каль на вопрос журналиста об учениях китайском армии в Тайваньском проливе.

Китай объявил военные учения в ответ на визит председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая 2 августа посетила столицу Тайваня Тайбэй. Власти КНР резко раскритиковали визит Пелоси, заявив, что она бросила вызов миру, намеренно совершила провокацию и нарушила принцип «одного Китая». Пекин приостановил сотрудничество США по ряду областей и решил ввести санкции против Пелоси.

В Вашингтоне настаивают, что прилет Пелоси не противоречит принципу «одного Китая» и не означает изменения политики США по отношению к КНР. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что приостановка Пекином американо-китайского диалога по некоторым вопросам, в том числе изменения климата, будет иметь долгосрочные последствия. Меры, которые Китай принимает в рамках военных учений, он назвал несоразмерными мирному визиту Пелоси на Тайвань.

По данным министерства обороны Тайваня, в китайских учениях принимают участие 66 самолетов и 14 военных кораблей. Еще 22 самолета ВВС Китая, по данным военного ведомства, в течение 7 августа входили в зону действия тайваньских ПВО.

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