Китай счел визит Пелоси предлогом США для усиления военного присутствия

МИД Китая: визит Пелоси на Тайвань был направлен на наращивание военного присутствия США

Китай не позволит США управлять им с помощью Тайваня, а также «разобьет фантазии» властей острова об обретении независимости за счет Вашингтона, заявил глава китайского МИД

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

США организовали визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань для создания кризиса в регионе и получения предлога для наращивания военного присутствия. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает пресс-служба ведомства.

«Соединенные Штаты привыкли сначала создавать проблему, а затем использовать эту проблему для реализации своего собственного стратегического плана. Есть признаки того, что Соединенные Штаты планировали визит Пелоси, чтобы получить предлог для увеличения военного присутствия в регионе, что заслуживает высокой бдительности и решительного сопротивления», — говорится в сообщении.

Ван И подчеркнул, что предпринятые Китаем меры являются законными, необходимыми и соразмерными. Они направлены на защиту «священного суверенитета и территориальной целостности Китая», пояснил он.

По словам китайского министра, Пекин не позволит Вашингтону управлять им посредством Тайбэя, а также «разобьет фантазии» властей острова о получении независимости при поддержке Штатов.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Власти Китая раскритиковали ее за визит на остров, обвинив ее в провокации и нарушении принципа «одного Китая». В тот же день в качестве ответа китайские военные начали морские и воздушные учения со стрельбами.

В Китае говорили, что учения завершатся в воскресенье, 7 августа. Однако вечером 6 августа, в Пекине анонсировали еще одни маневры, которые продлятся до 15 августа в южной части Желтого моря.

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Белый дом назвал учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у берегов Тайваня «безответственной провокацией». «Эти действия представляют собой значительную эскалацию усилий Китая по изменению статус-кво. Они провокационны, безответственны и повышают риск просчета», — говорилось в сообщении.

США заявили о намерении поддерживать усилия по поддержанию мира в Тайваньском проливе.

Тайваньский премьер-министр Су Чжэньчан, в свою очередь, заявил, что Китай «наглым образом» использовал свои ВС для нарушения региональной стабильности, и посоветовал Пекину перестать демонстрировать военные возможности.