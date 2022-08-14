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В КНР назвали «опасным ходом» визит американской делегации на Тайвань

Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики «одного Китая», написал в Twitter специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

Так дипломат прокомментировал очередную поездку американских конгрессменов на Тайвань. Как сообщал Reuters, остров посетили пятеро членов конгресса, которые пробудут там до 15 августа.

«Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики «одного Китая», надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина», — заявил Лю Сяомин.

По его словам, любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с «великой стальной стеной, выкованной руками более 1,4 млрд граждан».

Вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на Тайвань
Политика
Алан Лоуэнталь, Джон Гараменди, Дональд Ю-Тьен Сюй, Дон Байер и&nbsp;Амата Коулман Радваген

Вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на Тайвань вечером 14 августа, менее чем через две недели после приезда на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В этот раз остров посетили пятеро членов конгресса: сенатор-демократ Эд Марки и члены палаты представителей — демократы Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь, Дон Байер, а также республиканка Амата Коулман Радваген.

Конгрессмены встретятся с президентом частично признанного государства Цай Инвэнь и другими представителями властей Тайваня, обсудят с ними двусторонние отношения, региональную безопасность, экономическое сотрудничество, изменение климата и другие темы, писал Reuters

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Власти КНР раскритиковали визит Нэнси Пелоси 2 августа, заявив, что она намеренно совершила провокацию и нарушила принцип «одного Китая». В китайском МИДе считают, что поездка спикера была организована США для создания кризиса в регионе и получения предлога для наращивания военного присутствия.

На фоне эскалации Пекин начал военные морские и воздушные учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива, приостановил сотрудничество с Вашингтоном по ряду областей, а также решил ввести санкции против Пелоси и ее ближайших родственников.

Тайвань (Китайская Республика) объявил в 1949 году о своей независимости от Китая после поражения Гоминьдана в гражданской войне против войск Мао Цзэдуна. В Пекине считают остров провинцией КНР.

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