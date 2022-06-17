В Кремле допустили столкновение армий Турции и САР из-за операции Анкары
Полномасштабная спецоперация Анкары на севере Сирии может привести к столкновению турецких сил с армией САР. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
«Мы все-таки надеемся, что президент Турции [Рейжеп Тайип Эрдоган] воздержится от ее проведения с учетом и негативного отношения к ней со стороны практически всех арабских государств», — заявил спецпредставитель.
По мнению Лаврентьева, в случае начала Турцией операции в Сирии дело может дойти до прямого столкновения между сирийской правительственной армией и турецкими силами. «Не исключается и такой вариант», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В ряде населенных пунктов, напомнил спецпредставитель президента, присутствуют блокпосты и небольшие укрепрайоны сирийских правительственных войск, которые вынуждены будут, «если не сопротивляться, отойти за трассу М4».
Турция с начала сирийской гражданской войны в 2011 году принимала как прямое, так и опосредованное участие в конфликте, в основном сражаясь с силами Рабочей партии Курдистана (РПК), которую объявила террористической организацией.
РПК основана в 1978 году и выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. Ее деятельность развернута на территории еще двух государств, где проживает много курдов, — Сирии и Ирака.
Анкара ведет военные действия против РПК с 1984 года. Президент Турции неоднократно заявлял, что целью нескольких боевых операций служит создание буферной зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы.
29 мая Эрдоган заявил, что Анкара намерена полностью истребить террористические формирования на севере Сирии и Ирака. А 1 июня Турция объявила о подготовке к началу новой антитеррористической операции в Сирии с целью установить контроль над городами Талль-Рифат и Манбидж. Эрдоган отметил, что США и Россия не выполнили своих обязательств по созданию безопасной зоны в приграничных с Турцией районах.
В сирийском МИДе сочли действия турецкого президента нарушением суверенитета страны. В нем подчеркнули, что Сирия оставляет за собой право принять все меры, предусмотренные законодательством и международным правом, чтобы положить конец «оккупации и этническим чисткам», которые проводит Турция.
В Кремле подчеркивали, что проведение турецкими силами спецоперации на севере Сирии служит «неразумным шагом» и может привести к эскалации напряженности в регионе. Лаврентьев накануне говорил, что Москва уже несколько раз обращалась к Анкаре с призывом отказаться от военной операции и не оставляет этих попыток.