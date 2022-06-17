В Кремле допустили столкновение армий Турции и САР из-за операции Анкары

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 16 июн, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 16 июн, 15:55
Производители столкнулись с трудностями замещения импортной помады и туши Бизнес, 10:19
«Ведомости» узнали о долгах кинотеатров перед голливудскими студиями Бизнес, 10:14
Греф не исключил обсуждение отрицательных ставок по валютным счетам Финансы, 10:11
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 10:11
Илон Маск выступил за более широкую интеграцию криптовалют в Twitter Крипто, 10:11
Директор Московского гарантийного фонда о мерах поддержки бизнеса РБК +, 10:10
Ищите тренды и «копайте глубже». Принципы Супер Марио инвестиций Pro, 10:06
«Билайн» озвучил планы цифровизации управления организационной структурой Пресс-релиз, 10:00
ЦИАН назвал самые покупаемые новостройки Новой Москвы Недвижимость, 09:55
Третьим пропавшим на Украине американцем оказался ветеран морской пехоты Политика, 09:55
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 09:48
Антонов назвал «иллюзорными» исключения из санкций для российского зерна Политика, 09:44
Отбросит на 10 лет назад? Как вести цифровизацию на фоне импортозамещения Pro, 09:42
Премьер ЦАР предложил России инвестировать в проекты с биткоином Бизнес, 09:41

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Операция Турции в Сирии ,  
0 

В Кремле допустили столкновение армий Турции и САР из-за операции Анкары

Лаврентьев: спецоперация Турции на севере Сирии может привести к столкновению с армией САР
Эрдоган объявил о начале операции против курдов в Сирии 1 июня, назвав целями установление контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж. Сирийский МИД осудил действия Турции. Москва обратилась с призывом остановить операцию
Фото: Khalil Ashawi / Reuters
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Полномасштабная спецоперация Анкары на севере Сирии может привести к столкновению турецких сил с армией САР. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Мы все-таки надеемся, что президент Турции [Рейжеп Тайип Эрдоган] воздержится от ее проведения с учетом и негативного отношения к ней со стороны практически всех арабских государств», — заявил спецпредставитель.

По мнению Лаврентьева, в случае начала Турцией операции в Сирии дело может дойти до прямого столкновения между сирийской правительственной армией и турецкими силами. «Не исключается и такой вариант», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В ряде населенных пунктов, напомнил спецпредставитель президента, присутствуют блокпосты и небольшие укрепрайоны сирийских правительственных войск, которые вынуждены будут, «если не сопротивляться, отойти за трассу М4».

Россия обратилась к Турции с призывом остановить операцию на севере Сирии
Политика
Фото:Khalil Ashawi / Reuters

Турция с начала сирийской гражданской войны в 2011 году принимала как прямое, так и опосредованное участие в конфликте, в основном сражаясь с силами Рабочей партии Курдистана (РПК), которую объявила террористической организацией.

РПК основана в 1978 году и выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. Ее деятельность развернута на территории еще двух государств, где проживает много курдов, — Сирии и Ирака.

Анкара ведет военные действия против РПК с 1984 года. Президент Турции неоднократно заявлял, что целью нескольких боевых операций служит создание буферной зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему нам так приятно узнавать новое — отвечает Вячеслав Дубынин
Статьи
Pro
Фото: Jordan Whitt / Unsplash Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики
Исследования
Pro x The Economist
Фото: Buda Mendes / Getty Images Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго
Прогнозы
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Matej Kastelic / Shutterstock 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты
Статьи
Pro
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы
Инструкции

29 мая Эрдоган заявил, что Анкара намерена полностью истребить террористические формирования на севере Сирии и Ирака. А 1 июня Турция объявила о подготовке к началу новой антитеррористической операции в Сирии с целью установить контроль над городами Талль-Рифат и Манбидж. Эрдоган отметил, что США и Россия не выполнили своих обязательств по созданию безопасной зоны в приграничных с Турцией районах.

В сирийском МИДе сочли действия турецкого президента нарушением суверенитета страны. В нем подчеркнули, что Сирия оставляет за собой право принять все меры, предусмотренные законодательством и международным правом, чтобы положить конец «оккупации и этническим чисткам», которые проводит Турция.

В Кремле подчеркивали, что проведение турецкими силами спецоперации на севере Сирии служит «неразумным шагом» и может привести к эскалации напряженности в регионе. Лаврентьев накануне говорил, что Москва уже несколько раз обращалась к Анкаре с призывом отказаться от военной операции и не оставляет этих попыток.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Сирия Турция спецоперация курды Александр Лаврентьев

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Россия обратилась к Турции с призывом остановить операцию на севере Сирии
Политика
Лаврентьев призвал свернуть трансграничный механизм помощи Сирии
Политика
В Кремле назвали неразумным шагом спецоперацию Турции в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter