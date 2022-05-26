В Турции заявили, что операции на границах не угрожают соседним странам

Операции, которые Турция будет проводить на границах с Сирией, направлены на обеспечение национальной безопасности, заявили власти. Эти операции Анкара анонсировала на фоне возражений по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Проводимые Турцией операции на границах не угрожают территориальной целостности соседних государств, говорится в заявлении Совета безопасности республики.

«Операции, которые проводятся или будут проводиться на наших южных границах, не направлены против территориальной целостности наших соседей и необходимы для обеспечения национальной безопасности», — цитирует заявление агентство Anadolu.

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна 26 мая начнет антитеррористическую операцию на границе с Сирией. По его словам, задачей будет создание безопасной зоны глубиной 30 км вдоль южной границы. Операция будет нацелена на не контролируемые турецкими военными регионы на севере Сирии, которые, по словам Эрдогана, являются «центрами частых нападений» на турецкие силы, передает TRT Haber.

На севере Сирии, на который нацелена новая операция, Турция с 2016 года провела несколько военных операций против курдских «Отрядов народной самообороны», которые признаны в стране террористическими. Анкара рассматривает их как сирийское ответвление запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Заявление Турции прозвучало на фоне ее возражений касательно вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Турция требует, чтобы эти страны признали РПК террористической организацией, ускорили выдачу ее участников и связанных с нею лиц, а также сняли санкции, введенные против оборонно-промышленного комплекса страны.