В России предупредили об эскалации из-за операции Турции на севере Сирии
Проведение Анкарой спецоперации на севере Сирии приведет к эскалации напряженности в регионе. Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает ТАСС.
«Мы считаем, что это [проведение операции] было бы неразумным шагом, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране», — сказал он.
По словам Лаврентьева, Россия на переговорах в Нур-Султане будет призывать турецких коллег воздержаться от этого шага и решать возникшие озабоченности путем диалога между сторонами.
Кроме этого, спецпредставитель президента заявил, что урегулирование конфликта в Сирии остается в приоритет внешней политики России. «Многие сейчас говорят, что в связи с проведением специальной военной операции в Украине внимание России к Сирии ослабло, в ряде европейских стран желают видеть развитие ситуации в Сирии по своим лекалам. Я хочу сказать, что сирийское урегулирование по-прежнему остается в приоритетах российской внешней политики. И если кто-то вынашивает такие планы, то они не дождутся. Мы продолжим оказывать всю помощь сирийскому народу», — указал он.
В то же время он обвинил США в «грабительской деятельности» на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).
Турция с начала сирийской гражданской войны в 2011 году принимала как прямое, так и опосредованное участие в конфликте, в основном сражаясь с силами Рабочей партии Курдистана (РПК), которых в Турции считают террористами.
РПК была основана в 1978 году. Она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. Деятельность РПК развернута на территории еще двух государств, где проживают много курдов, — Сирии и Ирака.
Анкара ведет вооруженный конфликт с РПК с 1984 года, в стране организация признана террористической.
29 мая турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара намерена полностью истребить террористические формирования на севере Сирии и Ирака. 1 июня Турция официально объявила о начале новой антитеррористической операции в Сирии. По словам Эрдогана, ее цель — установление контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж.
В сирийском МИДе сочли действия турецкого президента нарушением сирийского суверенитета. В ведомстве подчеркнули, что Сирия оставляет за собой право принять все меры, предусмотренные законодательством и международным правом, чтобы положить конец «оккупации и этническим чисткам», которые проводит Турция.
В 2017 году страны — гаранты перемирия в Сирии (Турция, Россия, Иран) приняли совместную декларацию, где обозначили создание зон деэскалации на территории Сирии. Согласно меморандуму Идлиб отошел в зону ответственности Турции. Тем не менее на линии разграничения продолжались локальные конфликты.
В октябре 2019 года Анкара и Москва приняли Меморандум о взаимопонимании между двумя странами. Документом, в частности, предусмотрены отвод курдских сил от сирийско-турецкой границы и совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от нее к западу и к востоку от района турецкой операции «Источник мира», кроме города Камышлы (Турция начала операцию против курдских формирований в октябре 2019 года).