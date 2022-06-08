Hurriyet узнала об отказе Турции от боев в сирийском районе из-за России
Турция остановила военную операцию в районе Айн-Исса на северо-востоке Сирии из-за позиции России, сообщил Hurriyet. По данным газеты, Россия не одобрила проведение военных действий в районе, где проходит международная магистраль М4. Она соединяет города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере. Россия отправила в этот район подкрепления.
Айн-Исса находится в провинции Ракка, где расположены отряды коалиции «Демократические силы Сирии». В нее входят курдские, арабские и ассирийские ополченцы, которые защищают северо-восток Сирии от «Исламского государства» (признано террористическим в России и запрещено). Коалиция придерживается нейтралитета с правительством Сирии, но ее основным противником является Турция. Ее власти считают основу сил коалиции — курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) — террористической организацией.
В 2019 году Турция начала в Ракке военную операцию «Источник мира», создала зону безопасности вдоль границы размером в 30 км. Курды вывели оттуда свои отряды, но продолжили совершать приграничные вылазки против турецких войск и сирийской оппозиции.
«Демократические силы Сирии» обвиняли турецкие группировки в обстрелах Айн-Иссы в конце 2020 года, как в январе 2021 года передавало агентство Shafaq. Они сообщали о мирных жителях, которые пострадали от обстрелов.
Российские войска дислоцируются в Сирии в международном аэропорту Аль-Камышлы, а также имеют военные пункты и базы в Таль-Тамре, Айн-Иссе и других районах на севере Ракки. В июне прошлого года они перебрасывали боевую технику и контингент с базы Аль-Камышлы в Айн-Иссу.
Как писало Shafaq, «Демократические силы Сирии» часто мешают передвижению российских войск и созданию новых военных баз, однако присутствие России в некоторой степени снижает давление на коалицию со стороны турецких группировок. Россия требовала от коалиции передать Айн-Иссу правительству Сирии и российским силам в обмен на обещание остановить угрозу вторжения Турции.
1 июня этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна начнет новую антитеррористическую операцию в городах Талль-Рифат и Манбидж на севере Сирии для создания 30-километровой зоны безопасности. Он отмечал, что вскоре Турция также «зачистит» от террористов и другие приграничные районы Сирии.
Тогда Эрдоган пожаловался на Россию и США, которые, как он заявил, не выполнили своих обязательств по созданию зоны безопасности. МИД Сирии счел операции Турции незаконными и сравнил их с этническими чистками.
Президент России Владимир Путин и Эрдоган проводили переговоры 30 мая. На них они обсудили вопросы региональной политики, но о разговоре по вопросам Сирии Кремль не сообщал.
4 июня агентство Anadolu со ссылкой на источники сообщило, что силы России провели воздушную разведку вокруг Таль-Рифата и прилегающих районов на севере Сирии, чтобы укрепить свои позиции. По их данным, Россия пытается установить систему обороны в аэропорту Аль-Камышлы, а также увеличивает число военных в районах Айн-Иса, Таль-Тамр, Манбидж, Айн-эль-Араб.