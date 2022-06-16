Россия обратилась к Турции с призывом остановить операцию на севере Сирии

Эрдоган объявил о начале операции против курдов в Сирии 1 июня. Ее целями он назвал установление контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж. Сирийский МИД осудил действия Турции, Москва обратилась с призывом остановить операцию

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Москва обращалась к Анкаре с призывом отказаться от военной операции на севере Сирии и не оставляет этих попыток, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам 18-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, передает ТАСС.

«Решение о проведении окончательно еще не принято, поэтому мы обратились и обращаемся к нашим турецким партнерам с тем, чтобы они воздержались от проведения силовых операций на территории Сирии. <…>. Мы откровенно сказали нашим турецким друзьям, что это может привести к дальнейшей эскалации ситуации, в том числе к вооруженному противостоянию. Это может стимулировать сепаратистские настроения так называемой автономной администрации северо-востока Сирии, в чем не заинтересованы ни Турция, ни Россия, ни Ирак, ни Иран», — пояснил Лаврентьев.

Он предположил, что проблемы национальной безопасности Турции можно решить лишь за счет взятия под полный контроль границ северных территорий Сирии ее правительственными войсками. «К сожалению, этого мы пока не наблюдаем, там действительно пока в основном находятся курдские отряды самообороны», — признал спецпредставитель президента.

Турция с начала сирийской гражданской войны в 2011 году принимала как прямое, так и опосредованное участие в конфликте, в основном сражаясь с силами Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции объявили террористической организацией.

РПК основана в 1978 году. Она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. Деятельность РПК развернута на территории еще двух государств, где проживают много курдов, — Сирии и Ирака. Анкара ведет военные действия против РПК с 1984 года. Президент Турции неоднократно заявлял, что целью нескольких военных операций республики является создание буферной зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы.

В конце мая турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара намерена полностью истребить террористические формирования на севере Сирии и Ирака. 1 июня Турция официально объявила о начале новой антитеррористической операции в Сирии. По словам Эрдогана, ее цель — установление контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж. Президент отметил, что США и Россия не выполнили свои обязательства по созданию безопасной зоны в приграничных с Турцией районах.

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В сирийском МИДе сочли действия турецкого президента нарушением суверенитета страны. В ведомстве подчеркнули, что Сирия оставляет за собой право принять все меры, предусмотренные законодательством и международным правом, чтобы положить конец «оккупации и этническим чисткам», которые проводит Турция.

В России подчеркивали, что проведение Анкарой спецоперации на севере Сирии является «неразумным шагом» и может привести к эскалации напряженности в регионе.

В 2017 году страны — гаранты перемирия в Сирии (Турция, Россия, Иран) приняли совместную декларацию, где обозначили создание зон деэскалации на территории Сирии. Согласно документу Идлиб отошел в зону ответственности Турции. Тем не менее на линии разграничения продолжались конфликты.

В октябре 2019 года Анкара и Москва приняли Меморандум о взаимопонимании между двумя странами. Документом, в частности, предусмотрены отвод курдских сил от сирийско-турецкой границы и совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от нее к западу и к востоку от района турецкой операции «Источник мира», кроме города Камышлы (Турция начала операцию против курдских формирований в октябре 2019 года).