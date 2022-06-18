WSJ узнала об опасении США риском прямого столкновения с Россией в Сирии

Американские военные встревожены из-за риска прямого столкновения с российскими силами в Сирии, опасения появились после авиаудара против американской коалиции на юге республики, рассказали источники WSJ

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / picture-alliance / ТАСС

В Пентагоне обеспокоены возможностью прямого военного столкновения с Россией в Сирии после «некоторых действий» российских сил, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских военных.

«Российские войска провели ряд операций против возглавляемой США коалиции в Сирии в этом месяце, в том числе одну из них — на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны», — рассказали собеседники газеты (цитата по «РИА Новости»).

Россия предупредила американскую сторону по имеющейся линии связи об ударе, в связи с чем потерь не было выявлено, сообщили источники газеты, отметив при этом, что это «чревато прямым конфликтом», а «просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими силами в Сирии».

Собеседники WSJ уточнили, что авиаудары были нанесены по гарнизону, расположенному близ границы Сирии с Иорданией на юго-востоке.

Американский контингент вошел на территорию Сирии в начале гражданской войны в 2011 году, спустя семь лет — в декабре 2018 года — занимавший тогда пост президента Дональд Трамп объявил о выводе военных из Сирии. Он пояснил, что принял это решение в связи с разгромом основной части боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая группировка).

При этом на сирийской территории остались ограниченные контингенты военных специалистов из США, которые оказывают поддержку вооруженной оппозиции. В Сирии находятся порядка 900 американских военных, они дислоцированы на базе Эт-Танф (юг Сирии) и восточных месторождениях.

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В российской дипмиссии при ООН называли нахождении в Сирии американского контингента «оккупацией», утверждая, что военные из США занимаются «воровством нефти», а в регионе сложилась «зона беззакония». «Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно», — заявил в конце января зампостпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.

Российская служба внешней разведки (СВР) в феврале заявила о намерении американских спецслужб ориентировать «спящих» экстремистов в Сирии на акции против местных силовиков и военных из России и Ирана. В ведомстве настаивали, что «поступающая в СВР России информация свидетельствует о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии, не допустив стабилизации обстановки в этой стране».