WSJ узнала об опасении США риском прямого столкновения с Россией в Сирии
В Пентагоне обеспокоены возможностью прямого военного столкновения с Россией в Сирии после «некоторых действий» российских сил, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских военных.
«Российские войска провели ряд операций против возглавляемой США коалиции в Сирии в этом месяце, в том числе одну из них — на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны», — рассказали собеседники газеты (цитата по «РИА Новости»).
Россия предупредила американскую сторону по имеющейся линии связи об ударе, в связи с чем потерь не было выявлено, сообщили источники газеты, отметив при этом, что это «чревато прямым конфликтом», а «просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими силами в Сирии».
Собеседники WSJ уточнили, что авиаудары были нанесены по гарнизону, расположенному близ границы Сирии с Иорданией на юго-востоке.
Американский контингент вошел на территорию Сирии в начале гражданской войны в 2011 году, спустя семь лет — в декабре 2018 года — занимавший тогда пост президента Дональд Трамп объявил о выводе военных из Сирии. Он пояснил, что принял это решение в связи с разгромом основной части боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая группировка).
При этом на сирийской территории остались ограниченные контингенты военных специалистов из США, которые оказывают поддержку вооруженной оппозиции. В Сирии находятся порядка 900 американских военных, они дислоцированы на базе Эт-Танф (юг Сирии) и восточных месторождениях.
В российской дипмиссии при ООН называли нахождении в Сирии американского контингента «оккупацией», утверждая, что военные из США занимаются «воровством нефти», а в регионе сложилась «зона беззакония». «Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно», — заявил в конце января зампостпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.
Российская служба внешней разведки (СВР) в феврале заявила о намерении американских спецслужб ориентировать «спящих» экстремистов в Сирии на акции против местных силовиков и военных из России и Ирана. В ведомстве настаивали, что «поступающая в СВР России информация свидетельствует о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии, не допустив стабилизации обстановки в этой стране».