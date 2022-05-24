Эрдоган анонсировал антитеррористические операции на границах Турции

Соответствующее решение власти примут 26 мая, но операцию начнут только тогда, когда к ней будет готова турецкая армия. По словам Эрдогана, она начнется у южных границ страны с Сирией и Ираком, где сосредоточены силы курдов

Вооруженные силы Турции начнут антитеррористические операции у южных границ страны, решение об этом будет принято в ближайшее время, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров, его обращение опубликовано на сайте главы государства.

«Мы продолжим свои задачи по обеспечению безопасности на наших границах в свете совершаемых нападений. Вскоре будут начаты новые операции на наших границах, будут приняты соответствующие решения на заседании Совбеза», — сказал он. По его словам, это произойдет в четверг, 26 мая.

Эрдоган уточнил, что операцию начнут, как только Вооруженные силы страны, а также разведка и силы безопасности, будут готовы.

Операцию, по словам Эрдогана, проведут в 30 км от южных границ Турции (по этой линии страна граничит с Сирией и Ираком). В этом районе сосредоточены штабы Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

РПК основали в 1978 году. Она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции и работает также в Сирии и Ираке, где компактно проживает эта народность.

Турция регулярно проводит антитеррористические операции против РПК. Целью последней из них (операция «Коготь-Замок») были иракские курды. Боевые действия начались в середине апреля. Тогда турецкая армия обстреляла три северных района Ирака — Метину, Зап и Авасин-Басян. В операции принимали участие военно-воздушные силы страны, которые наносили удары по укрытиям, складам боеприпасов и штабам курдов. Другая военная операция с участием турецкого спецназа прошла на севере Ирака в апреле прошлого года.

Читайте на РБК Pro Pro Вы хотите выплатить дивиденды акционерам. Как отказаться от моратория Вы хотите выплатить дивиденды акционерам. Как отказаться от моратория Инструкции Pro На США надвигается рецессия. Как действуют Джордж Сорос и Рэй Далио На США надвигается рецессия. Как действуют Джордж Сорос и Рэй Далио Прогнозы Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Статьи Pro Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса Статьи Pro Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Статьи Pro Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Инструкции

Турция не одобряет вступление Швеции и Финляндии в НАТО и добивается, чтобы те выдали ей членов РПК. Эрдоган отказался поддержать заявки Хельсинки и Стокгольма на присоединение к альянсу, сославшись на то, что финские и шведские власти вводят против Турции санкции и не хотят выдавать террористов. Власти обеих стран заявили, что готовы договориться с Турцией. В частности, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сказала, что одобряет идею внести РПК в список террористических организаций, а министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто пообещал тщательнее отслеживать связи с партией внутри страны. Однако он подчеркнул, что финские власти не могут экстрадировать членов РПК или людей, связанных с этой организацией, в Турцию, если они не предстанут перед судом.