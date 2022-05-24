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Эрдоган анонсировал антитеррористические операции на границах Турции

Соответствующее решение власти примут 26 мая, но операцию начнут только тогда, когда к ней будет готова турецкая армия. По словам Эрдогана, она начнется у южных границ страны с Сирией и Ираком, где сосредоточены силы курдов

Вооруженные силы Турции начнут антитеррористические операции у южных границ страны, решение об этом будет принято в ближайшее время, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров, его обращение опубликовано на сайте главы государства.

«Мы продолжим свои задачи по обеспечению безопасности на наших границах в свете совершаемых нападений. Вскоре будут начаты новые операции на наших границах, будут приняты соответствующие решения на заседании Совбеза», — сказал он. По его словам, это произойдет в четверг, 26 мая.

Эрдоган уточнил, что операцию начнут, как только Вооруженные силы страны, а также разведка и силы безопасности, будут готовы.

Операцию, по словам Эрдогана, проведут в 30 км от южных границ Турции (по этой линии страна граничит с Сирией и Ираком). В этом районе сосредоточены штабы Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

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Фото:Bram Janssen / AP

РПК основали в 1978 году. Она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции и работает также в Сирии и Ираке, где компактно проживает эта народность.

Турция регулярно проводит антитеррористические операции против РПК. Целью последней из них (операция «Коготь-Замок») были иракские курды. Боевые действия начались в середине апреля. Тогда турецкая армия обстреляла три северных района Ирака — Метину, Зап и Авасин-Басян. В операции принимали участие военно-воздушные силы страны, которые наносили удары по укрытиям, складам боеприпасов и штабам курдов. Другая военная операция с участием турецкого спецназа прошла на севере Ирака в апреле прошлого года.

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Турция не одобряет вступление Швеции и Финляндии в НАТО и добивается, чтобы те выдали ей членов РПК. Эрдоган отказался поддержать заявки Хельсинки и Стокгольма на присоединение к альянсу, сославшись на то, что финские и шведские власти вводят против Турции санкции и не хотят выдавать террористов. Власти обеих стран заявили, что готовы договориться с Турцией. В частности, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сказала, что одобряет идею внести РПК в список террористических организаций, а министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто пообещал тщательнее отслеживать связи с партией внутри страны. Однако он подчеркнул, что финские власти не могут экстрадировать членов РПК или людей, связанных с этой организацией, в Турцию, если они не предстанут перед судом.

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Теги
Татьяна Зыкина
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