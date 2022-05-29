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Эрдоган пообещал искоренять боевиков в Сирии и не исключил новой операции

По словам турецкого лидера, Анкара «не остановится» в стремлении уничтожить террористов на севере Сирии и Ирака. Он обвинил США в поставке оружия курдам и не исключил проведения новой операции против РПК
Фото: Zuma / Global Look Press
Фото: Zuma / Global Look Press

Турция намерена полностью истребить террористические формирования на севере Сирии и Ирака, в своем стремлении страна «не остановится» ни перед чем. Об этом заявил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган, передает TRT Harber.

Так, на вопрос журналиста о проведении новой операции на севере Сирии и Ирака турецкий лидер заявил: «Этот процесс будет продолжаться, мы не можем остановиться. Мы искореним терроризм и террористов».

При этом Турция не намерена получать у кого-либо, включая США, разрешение на проведение новой спецоперации, подчеркнул Эрдоган. Он также обвинил США в поставке оружия запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

По его словам, только за последние несколько дней турецкие военные нейтрализовали около 30 террористов, находившихся на севере Сирии, а также более 100 на севере Ирака.

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Фото:Burak Kara / Getty Images

Турция с начала сирийской гражданской войны в 2011 году принимала как прямое, так и опосредованное участие в конфликте, в основном сражаясь с силами РПК, которых в Турции считают террористами.

РПК была основана в 1978 году. Она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. Деятельность РПК развернута на территории еще двух государств, где проживают много курдов, — Сирии и Ирака.

Анкара ведет вооруженный конфликт с РПК с 1984 года, в стране организация признана террористической.

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В 2017 году страны — гаранты перемирия в Сирии (Турция, Россия, Иран) приняли совместную декларацию, где обозначили создание зон деэскалации на территории Сирии. Согласно меморандуму Идлиб отошел в зону ответственности Турции. Тем не менее на линии разграничения продолжались локальные конфликты.

В октябре 2019 года Анкара и Москва приняли Меморандум о взаимопонимании между двумя странами. Документом, в частности, предусмотрены отвод курдских сил от сирийско-турецкой границы и совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от нее к западу и к востоку от района турецкой операции «Источник мира», кроме города Камышлы (Турция начала операцию против курдских формирований в октябре 2019 года).

Кроме этого, Турция уже несколько раз проводила военные операции на севере Ирака. В последний раз операция под названием «Коготь-замок» прошла в апреле этого года. Как позднее заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, за восемь дней спецоперации Анкара успешно выполнила задачи первой ее фазы, а турецкие вооруженные силы «достигли мест, которых им нужно было достичь».

По словам Акара, в районе проведения операции есть «много пещер, убежищ, укрытий и так называемых штабов», а захваченные цели — только первый этап операции. «Позже эта деятельность продолжится <...> до тех пор, пока террористы не будут нейтрализованы», — добавил он.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сирия курды
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