«Прямая линия с Владимиром Путиным». Что важно знать

«Прямая линия с Владимиром Путиным». Что важно знать

20 июня пройдет традиционная прямая линия с президентом. Она станет 17-й для Владимира Путина. Что важно знать о предстоящем разговоре президента с гражданами — в обзоре РБК

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Как будет организована прямая линия 20 июня 2019 года

Прямая линия с президентом пройдет в Гостином дворе в Москве.

Программу в прямом эфире покажут «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир». Трансляция также будет идти на радиостанциях «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Она начнется в 12:00.

Официальные группы мероприятия в соцсетях — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Как и в прошлом году, президент сможет в ходе прямой линии выходить на связь с членами кабмина и главами регионов — для уточнения сведений или дачи поручений.

Совещание у президента в преддверии прямой линии продлилось шесть часов.

О каких вопросах и обращениях уже известно