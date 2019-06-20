Политика , 08:01
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«Прямая линия с Владимиром Путиным». Что важно знать
20 июня пройдет традиционная прямая линия с президентом. Она станет 17-й для Владимира Путина. Что важно знать о предстоящем разговоре президента с гражданами — в обзоре РБК
Как будет организована прямая линия 20 июня 2019 года
- Прямая линия с президентом пройдет в Гостином дворе в Москве.
- Программу в прямом эфире покажут «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир». Трансляция также будет идти на радиостанциях «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Она начнется в 12:00.
- Официальные группы мероприятия в соцсетях — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
- Как и в прошлом году, президент сможет в ходе прямой линии выходить на связь с членами кабмина и главами регионов — для уточнения сведений или дачи поручений.
- Совещание у президента в преддверии прямой линии продлилось шесть часов.
О каких вопросах и обращениях уже известно
- Вопросы принимают с 8:00 (мск) 9 июня и до конца самой прямой линии. К утру 19 июня поступило более миллиона вопросов.
- На динамику поступления обращений влияет жаркая погода, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Больше всего вопросов касаются ЖКХ, малого и среднего бизнеса и образования.
- Рабочие Белгородского нефтеперерабатывающего завода записали обращение, в котором пожаловались на невыплату зарплат. Против гендиректора предприятия Бориса Майорова уже возбудили уголовное дело. В новом видео сотрудники выступили в защиту руководителя и объяснили, что просили помочь с выплатой задолженности.
- В Липецкой области записали обращение обманутые дольщики, они рассказали о доме, который не достраивается уже 14 лет. Власти региона заявили, что это последний подобный объект в области из 20.
- Еще одно обращение обманутых дольщиков поступило из Красноярского края. Следственный комитет начал проверку.
- Чем еще заканчивались обращения граждан на прямую линию, можно посмотреть здесь: