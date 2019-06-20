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Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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«Прямая линия с Владимиром Путиным». Что важно знать
20 июня пройдет традиционная прямая линия с президентом. Она станет 17-й для Владимира Путина. Что важно знать о предстоящем разговоре президента с гражданами — в обзоре РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Как будет организована прямая линия 20 июня 2019 года

  • Прямая линия с президентом пройдет в Гостином дворе в Москве.
  • Программу в прямом эфире покажут «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир». Трансляция также будет идти на радиостанциях «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Она начнется в 12:00.
  • Официальные группы мероприятия в соцсетях — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
  • Как и в прошлом году, президент сможет в ходе прямой линии выходить на связь с членами кабмина и главами регионов — для уточнения сведений или дачи поручений.
  • Совещание у президента в преддверии прямой линии продлилось шесть часов.

О каких вопросах и обращениях уже известно

  • Вопросы принимают с 8:00 (мск) 9 июня и до конца самой прямой линии. К утру 19 июня поступило более миллиона вопросов.
  • На динамику поступления обращений влияет жаркая погода, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Больше всего вопросов касаются ЖКХ, малого и среднего бизнеса и образования.
  • Рабочие Белгородского нефтеперерабатывающего завода записали обращение, в котором пожаловались на невыплату зарплат. Против гендиректора предприятия Бориса Майорова уже возбудили уголовное дело. В новом видео сотрудники выступили в защиту руководителя и объяснили, что просили помочь с выплатой задолженности.
  • В Липецкой области записали обращение обманутые дольщики, они рассказали о доме, который не достраивается уже 14 лет. Власти региона заявили, что это последний подобный объект в области из 20.
  • Еще одно обращение обманутых дольщиков поступило из Красноярского края. Следственный комитет начал проверку.
  • Чем еще заканчивались обращения граждан на прямую линию, можно посмотреть здесь:

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История «Прямой линии с Владимиром Путиным»

  • Первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 года, она продлилась 2 часа 20 минут, президент ответил на 47 вопросов.
  • В дальнейшем Путин проводил такие разговоры с гражданами и в качестве президента, и на посту премьер-министра (исключение составили 2004 и 2012 годы, когда прямой линии не было).

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  • Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года, она продлилась 4 часа 47 минут. Самым коротким стал эфир в 2001 году.
  • Рекорд по количеству поступивших вопросов был поставлен в 2015 году — 3,25 млн. Меньше всего вопросов президент получил также на самой первой прямой линии в 2001 году — 400 тыс.
  • 7 июня 2018 года прямая линия с Владимиром Путиным продолжалась 4 часа 20 минут, к ней поступило более 2,5 млн вопросов, президент успел ответить на 79 из них.

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Как аудитория смотрела «Прямые линии»

  • Прошлогодняя прямая линия стала самой непопулярной с 2011 года — ее посмотрели 5,78 млн человек.
  • По данным Mediascope, в 2017 году «Прямую линию с Владимиром Путиным» смотрели 6,18 млн человек. Этот показатель снизился на 0,95 млн человек по сравнению с 2016-м. Эксперты связывали снижение интереса к «Прямой линии» с «износом формата» и отсутствием глобальной геополитической повестки. Телевизионный рейтинг прямой линии в 2017 году составил 8,9% по сравнению с 10,3% годом ранее, а доля снизилась с 55,8% до 51,6%. В 2015-м за программой наблюдали 8,38 млн человек, рейтинг передачи тогда составлял 12,2%. В 2014 году прямой линией интересовалось чуть более 7 млн россиян, в 2013-м — 5,96 млн человек. Рекордную долю аудитории — 72% — получила первая «Прямая линия» в 2001 году.
Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: прямая линия, Владимир Путин
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