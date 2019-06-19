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Экономика ,  
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В правительстве предложили убрать промежуточные цели из нацпроектов
Правительство изменит подход к реализации нацпроектов стоимостью 25,7 трлн руб. Из их паспортов уберут промежуточные задачи, оставив только цели на 2024 год. Вице-премьеры получат право самостоятельно вносить изменения в проекты
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

В правительстве решили скорректировать принципы работы над национальными проектами и входящими в них федеральными проектами. Изменения проходят под знаком «упрощения проектной деятельности».

Рабочая группа по совершенствованию проектной деятельности под председательством директора департамента проектной деятельности правительства Дмитрия Некрасова приняла решение поддержать инициативы по исключению из паспортов нацпроектов информации о промежуточных результатах федеральных проектов в разбивке по годам и, соответственно, информации о бюджетных ассигнованиях в разрезе федеральных проектов. Кроме того, рабочая группа поддержала идею о делегировании вице-премьерам — кураторам национальных проектов полномочий вносить изменения в федеральные проекты самостоятельно, в обход проектных комитетов, если такие изменения не влияют на достижение итоговых целей и результатов.

Промежуточные цели сняты с повестки

Соответствующий протокол с решениями рабочей группы первым опубликовал Telegram-канал «Незыгарь». Источник РБК, близкий к правительству, подтвердил подлинность документа. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Изменения должны быть внесены в прошлогоднее постановление правительства об организации проектной деятельности (.pdf). Это основополагающий документ, который определяет бюрократические принципы работы над нацпроектами. Рабочая группа предлагает следующие изменения:

  • исключить из паспортов национальных проектов информацию о результатах федеральных проектов в разбивке по годам за исключением итоговых результатов к 2024 году;
  • исключить из паспортов нацпроектов информацию о бюджетных ассигнованиях на его реализацию в разрезе федеральных проектов;
  • предоставить проектным комитетам полномочия по внесению изменений в паспорта нацпроектов без рассмотрения их на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам;
  • предоставить курирующим нацпроекты вице-премьерам полномочия по внесению изменений в паспорта федеральных проектов без рассмотрения на заседаниях проектных комитетов (такие изменения в национальные и федеральные проекты будут возможны, если они не влияют на достижение конечных целей);
  • если же изменения в национальный или федеральный проекты повлияют на достижение итоговых целей, их предлагается передавать на рассмотрение общественно-экспертных советов.

Гибкость для вице-премьеров

Совокупный бюджет 13 нацпроектов, включая комплексный план по модернизации инфраструктуры, составляет 25,7 трлн руб. до 2024 года. Деньги по нацпроектам распределены, но курирующие вице-премьеры и профильные министры хотят самостоятельно распределять средства внутри своих нацпроектов, объясняет источник, близкий к правительству.

Кураторами национальных проектов являются вице-премьер Татьяна Голикова (четыре проекта), первый вице-премьер Антон Силуанов (три проекта), вице-премьер Максим Акимов (три проекта), а также вице-премьеры Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Ольга Голодец и Дмитрий Козак (по одному проекту).

Силуанов на заседании Госдумы 18 июня сообщил, что в правительстве могут перераспределять средства между нацпроектами. «Мы можем менять ассигнования между нацпроектами, перераспределять», — сказал министр.

В настоящее время паспорта нацпроектов отражают в том числе промежуточные сроки реализации и результаты федеральных проектов, а также финансовое обеспечение федеральных проектов по годам вплоть до 2024 года. Эта информация занимает основную часть паспортов. Если в правительстве примут решение исключить ее из паспортов нацпроектов, фактически это будет означать, что промежуточные задачи будет необязательно выполнять. Значение будет иметь только достижение конечных целей по итогам 2024 года.

Меньше бюрократии, но меньше и общественного контроля

Изменения сделают работу над нацпроектами более гибкой и избавят от лишней бюрократии, прокомментировал РБК директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. «Не раз подчеркивалось, что в работе над нацпроектами нет гибкости. Многие чиновники на уровне регионов придумали миф, что это очередные программы, за которые можно формально отчитаться», — отметил Калмыков.

Но возрастет и персональная ответственность. «С большей гибкостью спрос будет еще более жестким — не за вовремя сданный отчет, а за достигнутый результат. За каждый нацпроект вице-премьеры и конкретные исполнители на разных уровнях отвечают головой. Не за бумагу, а за результат», — подчеркивает Калмыков.

Расширение самостоятельности вице-премьеров — вполне логичный шаг для возложения на них содержательной, а не только формальной ответственности за результаты нацпроектов, подчеркивает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Изменения дают возможность урегулировать противоречие, проявившееся при формировании правительства, между сравнительно высоким статусом вице-премьеров и ограниченностью их полномочий в сравнении с министрами, говорит эксперт.

Что касается общественного контроля, то пока серьезного внимания общества к теме нацпроектов нет. На старте они были скорее управленческой задачей, нежели темой, связанной с большими общественными ожиданиями, отмечает политолог. «Если интерес общества будет оставаться на нынешнем уровне, то усиления контроля, естественно, не возникнет. Если все же будет постепенно возникать понимание о нацпроектах как о содержательной и важной теме, то появится полноценный запрос на гражданский контроль за темой нацпроектов, игнорировать который будет сложно», — пояснил Виноградов.

Авторы: Иван Ткачёв, Петр Канаев, Ольга Агеева
Теги: нацпроекты, вице-премьер, аппарат правительства
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