В правительстве предложили убрать промежуточные цели из нацпроектов

Правительство изменит подход к реализации нацпроектов стоимостью 25,7 трлн руб. Из их паспортов уберут промежуточные задачи, оставив только цели на 2024 год. Вице-премьеры получат право самостоятельно вносить изменения в проекты

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

В правительстве решили скорректировать принципы работы над национальными проектами и входящими в них федеральными проектами. Изменения проходят под знаком «упрощения проектной деятельности».

Рабочая группа по совершенствованию проектной деятельности под председательством директора департамента проектной деятельности правительства Дмитрия Некрасова приняла решение поддержать инициативы по исключению из паспортов нацпроектов информации о промежуточных результатах федеральных проектов в разбивке по годам и, соответственно, информации о бюджетных ассигнованиях в разрезе федеральных проектов. Кроме того, рабочая группа поддержала идею о делегировании вице-премьерам — кураторам национальных проектов полномочий вносить изменения в федеральные проекты самостоятельно, в обход проектных комитетов, если такие изменения не влияют на достижение итоговых целей и результатов.

Промежуточные цели сняты с повестки

Соответствующий протокол с решениями рабочей группы первым опубликовал Telegram-канал «Незыгарь». Источник РБК, близкий к правительству, подтвердил подлинность документа. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Изменения должны быть внесены в прошлогоднее постановление правительства об организации проектной деятельности (.pdf). Это основополагающий документ, который определяет бюрократические принципы работы над нацпроектами. Рабочая группа предлагает следующие изменения: