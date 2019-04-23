В Новгородской области блогера осудили по статье о неуважении к власти

В Новгородской области блогера осудили по статье о неуважении к власти

Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал жителя города Малая Вишера по статье о неуважении к власти. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд установил, что 31 марта мужчина разместил в интернете две записи «с информацией в неприличной форме», в которых нашли признаки оскорбления человеческого достоинства и неуважения к обществу и власти.

Ему назначили штраф в размере 30 тыс. руб. Постановление вынесли 22 апреля, оно еще не вступило в законную силу. Издание «ВНовгороде.ру» отмечает, что записи были сделаны в адрес президента.

«Это первое известное мне дело по данной статье», — заявил РБК руководитель Международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.