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Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
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В Новгородской области блогера осудили по статье о неуважении к власти

Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал жителя города Малая Вишера по статье о неуважении к власти. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд установил, что 31 марта мужчина разместил в интернете две записи «с информацией в неприличной форме», в которых нашли признаки оскорбления человеческого достоинства и неуважения к обществу и власти.

Общество
Коммунисты внесли законопроект о штрафах за оскорбление граждан властями

Ему назначили штраф в размере 30 тыс. руб. Постановление вынесли 22 апреля, оно еще не вступило в законную силу. Издание «ВНовгороде.ру» отмечает, что записи были сделаны в адрес президента.

«Это первое известное мне дело по данной статье», — заявил РБК руководитель Международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Общество
СПЧ попросил Путина отклонить законы о фейках и оскорблении госсимволов

29 марта в России вступили в силу законы об оскорблении властей и распространении фейковых новостей. Максимальный штраф по закону о неуважении к власти составляет 300 тыс. руб. Роскомнадзор должен за сутки уведомлять автора сообщения о блокировке, давая возможность его удалить.

Теги: Закон, оскорбление, Новгородская область, новости РБК
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