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Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
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прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50
(+15,63%)
прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
Harley-Davidson $41
(+17,14%)
прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Доллар/Рубль ₽60,34
(-4,46%)
прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Allergan $153
(+18,6%)
прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575
(+24,16%)
прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50
(+15,63%)
прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
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USD ЦБ: 63,39
(-0,59)
Quote, 12:32
Курс евро на 21 июня
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Неудобные вопросы в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». Фотогалерея
20 июня проходит 17-я «Прямая линия с Владимиром Путиным». Некоторые поступившие вопросы выводят на экраны. Некоторые из них — в фотогалерее РБК.
Фото: скриншот с видео «Первого канала»
Фото: скриншот с видео «Первого канала»
Фото: скриншот с видео «Первого канала»
Фото: скриншот с видео «Первого канала»
Фото: скриншот с видео «Первого канала»
Фото: скриншот с видео «Первого канала»
Фото: скриншот с видео «Первого канала»
Фото: скриншот с видео «Первого канала»
Фото: скриншот с видео «Первого канала»
Фото: скриншот с видео «Первого канала»
Фото: скриншот с видео «Первого канала»
Фото: скриншот с видео «Первого канала»
Фото: скриншот с видео «Первого канала»
Теги:
мультимедиа
, «Прямая линия с Владимиром Путиным»
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