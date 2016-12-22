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10 сильнейших армий мира по версии Business Insider
Общество, 12:45
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10 сильнейших армий мира по версии Business Insider
Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших, который составил портал Business Insider. При составлении учитывалось число военнослужащих, разнообразие вооружений и другие параметры. Лидером в списке стали США. Какие еще страны вошли в первую десятку рейтинга — в обзоре РБК
США
Фото: Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook / Reuters

Численность населения: 326,6 млн человек

Численность вооруженных сил: 2 млн человек

Авиация: 13 тыс. единиц

Количество танков: 5,9 тыс.

Количество кораблей: 415

Военный бюджет: $647 млрд

Россия
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Численность населения: 142,2 млн человек

Численность вооруженных сил: 3,6 млн человек

Авиация: 3,9 тыс. единиц

Количество танков: 20 тыс.

Количество кораблей: 352

Военный бюджет: $47 млрд

Китай
Фото: China Daily CDIC / Reuters

Численность населения: 1,379 млрд человек

Численность вооруженных сил: 2,7 млн человек

Авиация: 3 тыс. единиц

Количество танков: 7,7 тыс.

Количество кораблей: 714

Военный бюджет: $151 млрд

Индия
Фото: Danish Ismail / Reuters

Численность населения: 1,282 млрд человек

Численность вооруженных сил: 4,2 млн человек

Авиация: 2,2 тыс. единиц

Количество танков: 4,4 тыс.

Количество кораблей: 295

Военный бюджет: $47 млрд

Франция
Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Численность населения: 67 млн человек

Численность вооруженных сил: 388,6 тыс. человек

Авиация: 1,3 тыс. единиц

Количество танков: 406

Количество кораблей: 118

Военный бюджет: $40 млрд

Великобритания
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Численность населения: 64,8 млн человек

Численность вооруженных сил: 279 тыс. человек

Авиация: 832 единиц

Количество танков: 227

Количество кораблей: 76

Военный бюджет: $50 млрд

Южная Корея
Фото: KCNA / Reuters

Численность населения: 51,2 млн человек

Численность вооруженных сил: 5,8 млн человек

Авиация: 1,6 тыс. единиц

Количество танков: 2,7 тыс.

Количество кораблей: 166

Военный бюджет: $40 млрд

Япония
Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

Численность населения: 126 млн человек

Численность вооруженных сил: 310 тыс. человек

Авиация: 1,5 тыс. единиц

Количество танков: 679

Количество кораблей: 131

Военный бюджет: $44 млрд

Турция
Фото: AP

Численность населения: 80,9 млн человек

Численность вооруженных сил: 710,6 тыс. человек

Авиация: 1 тыс. единиц

Количество танков: 2,4 тыс.

Количество кораблей: 194

Военный бюджет: $10,2 млрд

Германия
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Численность населения: 80,6 млн человек

Численность вооруженных сил: 208,6 тыс. человек

Авиация: 714 единиц

Количество танков: 432

Количество кораблей: 81

Военный бюджет: $45,2 млрд

При участии: Анастасия Антипова.
Теги: военный бюджет , армия
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