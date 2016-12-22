10 сильнейших армий мира по версии Business Insider

Численность населения: 326,6 млн человек
Численность вооруженных сил: 2 млн человек
Авиация: 13 тыс. единиц
Количество танков: 5,9 тыс.
Количество кораблей: 415
Военный бюджет: $647 млрд
Численность населения: 142,2 млн человек
Численность вооруженных сил: 3,6 млн человек
Авиация: 3,9 тыс. единиц
Количество танков: 20 тыс.
Количество кораблей: 352
Военный бюджет: $47 млрд
Численность населения: 1,379 млрд человек
Численность вооруженных сил: 2,7 млн человек
Авиация: 3 тыс. единиц
Количество танков: 7,7 тыс.
Количество кораблей: 714
Военный бюджет: $151 млрд
Численность населения: 1,282 млрд человек
Численность вооруженных сил: 4,2 млн человек
Авиация: 2,2 тыс. единиц
Количество танков: 4,4 тыс.
Количество кораблей: 295
Военный бюджет: $47 млрд
Численность населения: 67 млн человек
Численность вооруженных сил: 388,6 тыс. человек
Авиация: 1,3 тыс. единиц
Количество танков: 406
Количество кораблей: 118
Военный бюджет: $40 млрд
Численность населения: 64,8 млн человек
Численность вооруженных сил: 279 тыс. человек
Авиация: 832 единиц
Количество танков: 227
Количество кораблей: 76
Военный бюджет: $50 млрд
Численность населения: 51,2 млн человек
Численность вооруженных сил: 5,8 млн человек
Авиация: 1,6 тыс. единиц
Количество танков: 2,7 тыс.
Количество кораблей: 166
Военный бюджет: $40 млрд
Численность населения: 126 млн человек
Численность вооруженных сил: 310 тыс. человек
Авиация: 1,5 тыс. единиц
Количество танков: 679
Количество кораблей: 131
Военный бюджет: $44 млрд
Численность населения: 80,9 млн человек
Численность вооруженных сил: 710,6 тыс. человек
Авиация: 1 тыс. единиц
Количество танков: 2,4 тыс.
Количество кораблей: 194
Военный бюджет: $10,2 млрд
Численность населения: 80,6 млн человек
Численность вооруженных сил: 208,6 тыс. человек
Авиация: 714 единиц
Количество танков: 432
Количество кораблей: 81
Военный бюджет: $45,2 млрд