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Военная операция на Украине ,  
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Каллас исключила войну НАТО и России из-за гибели инструкторов на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер Эстонии Каллас считает, что отправка инструкторов на Украину и их гибель не приведут к конфликту НАТО и России, добавив, что некоторые страны альянса «уже готовят солдат на местах»
Кайя Каллас
Кайя Каллас (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Страны — члены НАТО не должны опасаться, что отправка военных инструкторов и их гибель могут привести к конфликту альянса с Россией, заявила Financial Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас, отметив, что «есть страны, которые уже готовят солдат на местах» и они делают это «на свой страх и риск».

По ее мнению, атака на обучающий персонал не приведет в действие статью 5 договора НАТО о коллективной обороне. «Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто послал своих людей, скажут: «Это пятая статья. Давайте... разбомбим Россию». Это не так работает. Это не автоматически. Так что эти опасения необоснованны», — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что, отправляя людей для помощи на Украину, власти осознают, что в стране продолжаются военные действия и отправленные туда военные попадают в зону риска.

Что касается отправки войск на Украину, Каллас уточняет, что в Эстонии для такого шага требуется одобрение парламента. «Это открытая общественная дискуссия, но я думаю, что мы не должны ничего исключать прямо сейчас», — добавила она.

NYT узнала о приближении НАТО к решению об отправке войск на Украину
Политика
Фото:Melissa Sue Gerrits / Getty Images

Обсуждение отправки войск стран НАТО на Украину активизировалось, после того как в конце февраля такой сценарий не исключил президент Франции Эмманюэль Макрон. Большинство государств — членов альянса и его руководство заявили об отсутствии таких планов. В то же время в некоторых странах, в частности в Финляндии, Польше и прибалтийских государствах, не стали исключать такой сценарий в долгосрочной перспективе.

На этом фоне СМИ сообщали, что на Украине уже действуют западные военные в качестве инструкторов, об этом говорили и российские власти.

Макрон называл два условия для отправки войск НАТО на Украину: прорыв обороны и запрос Киева. Украинский президент Владимир Зеленский в марте исключал необходимость присутствия иностранных войск на Украине. Однако в начале мая украинский премьер Денис Шмыгаль допустил, что время для ввода западных армий может настать.

Эксперты сочли, что силы НАТО могли бы выполнять некоторые задачи, например охранять границы с Белоруссией и побережье Черного моря, заниматься логистикой или руководить противовоздушной обороной, чтобы освободить украинских военных для участия в боях.

The New York Times 16 мая написала, что НАТО все ближе к решению об отправке военных на Украину для более скорого обучения украинских солдат (на данный момент их обучают за рубежом) по мере продвижения российских войск. За последние десять дней они взяли под контроль более десятка населенных пунктов в Харьковской области, Москва связывает это с созданием «санитарной зоны» из-за обстрелов российской территории, в частности Белгорода.

В Кремле заявляли, что присутствие военных НАТО на Украине неизбежно приведет к конфликту с Россией. В начале мая пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что вмешательство альянса в конфликт несет «огромную опасность».

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Кая Каллас НАТО конфликт военные инструкторы Эстония

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