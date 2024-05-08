Кремль предупредил об огромной опасности ввода войск НАТО на Украину
Вмешательство НАТО в конфликт на Украине потенциально несет огромную опасность, соответствующая петиция на сайте главы государства Владимира Зеленского — «опасная провокация», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).
Москва считает провокацией появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину, отметил он. Песков добавил, что в Кремле «очень внимательно» наблюдают за развитием этой ситуации.
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