Песков назвал опасным возможное вмешательство НАТО в конфликт на Украине

Кремль предупредил об огромной опасности ввода войск НАТО на Украину

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Вмешательство НАТО в конфликт на Украине потенциально несет огромную опасность, соответствующая петиция на сайте главы государства Владимира Зеленского — «опасная провокация», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Москва считает провокацией появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину, отметил он. Песков добавил, что в Кремле «очень внимательно» наблюдают за развитием этой ситуации.

Материал дополняется