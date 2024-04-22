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Военная операция на Украине ,  
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FA назвало возможные задачи европейских военных на Украине

FA: европейские силы на Украине могли бы заняться ПВО и охраной границ
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Военная операция на Украине
Европейские военные на Украине могли бы выполнять некоторые задачи, например, охранять границы с Белоруссией и побережье Черного моря, пишет FA. Москва заявляла о неизбежности конфликта при появлении войск НАТО на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Отправка европейских военных на Украину была бы «нормальной реакцией» на конфликт, поскольку он подрывает стабильность в Европе. Военные европейских стран могли бы выполнять как небоевые задачи — логистика, обслуживание и ремонт техники, отправленной Украине западными странами, или обучение украинских служащих, — так и боевые, говорится в статье Foreign Affairs.

По мнению авторов, европейские военные, оставаясь на западном берегу Днепра, находящемся под контролем ВСУ, могли бы выполнять такие боевые задачи, как:

  • укрепление потенциала противовоздушной обороны путем развертывания состава, предоставления оборудования или взятия на себя командования системой ПВО;
  • разминирование и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов;
  • патрулирование участков украинской границы с Белоруссией и Приднестровьем, а также побережья Черного моря (по данным авторов статьи, это освободит более 20 тыс. украинских военных);
  • обеспечение безопасности черноморских портов Украины (Одесса, Южный и Николаев).

Авторы публикации — старший научный сотрудник Программы трансатлантической обороны и безопасности Центра анализа европейской политики и полковник армии США в отставке Алекс Кроутер; профессор военного дела в Военно-морском колледже США, научный сотрудник Центра европейской инициативы по повышению устойчивости и подполковник Военно-воздушных сил США Джахара Матишек (отмечается, что статья отражает его личные взгляды); глава Школы международных отношений и профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс П. О'Брайен.

В статье говорится, что европейские военные могли бы взять на себя и защиту территорий к западу от Днепра, например Одессы, через порт которой проходит значительная часть экспорта. Выполнение таких задач европейскими военными позволит большему числу служащих ВСУ участвовать в боях на линии соприкосновения. «Присутствие европейских войск подняло бы моральный дух украинского народа и убедило бы его в том, что будущее их страны — в Европе», — добавляют авторы.

Они считают преувеличенным риск того, что размещение европейских солдат на Украине в любом качестве приведет к эскалации конфликта. Авторы предполагают, что России будет невыгодно применять ядерное оружие, поскольку Москва «не может позволить себе воевать с несколькими европейскими странами одновременно, не говоря уже о том, чтобы начать ядерную войну».

Обсуждение отправки европейских военных активизировалось после того, как французский президент Эмманюэль Макрон не исключил такого сценария в конце февраля, позже пояснив, что европейские силы могли бы выполнять небоевые задачи. Ряд стран НАТО, в частности США и Германия, а также руководство альянса заявили, что не имеют таких планов. Другие государства, например страны Прибалтики и Польша, поддержали обсуждение отправки войск на Украину.

В Кремле заявляли, что если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом неизбежен. Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что такой сценарий может повлечь негативные и «непоправимые» последствия.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия отнесется к иностранным войскам, в частности США, на Украине как к интервентам. При этом, отметил он, появление западного контингента на Украине не изменит ситуацию на поле боя.

В российской ядерной доктрине закреплено, что Россия может применить ядерное оружие в том числе в случае агрессии против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
военные охрана границ Черное море Европа
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