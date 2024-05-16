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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала о приближении НАТО к решению об отправке войск на Украину

NYT: НАТО приближается к решению об отправке сил на Украину для обучения ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Военные стран Североатлантического альянса могут прибыть на Украину для обучения ВСУ. Пока что их подготовка ведется на полигонах в Польше и Германии, но логистика этого процесса очень сложная
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images

По мере продвижения российских войск, НАТО все ближе к решению об отправке военных на Украину пока — для обучения их украинских коллег, пишет The New York Times. Издание со ссылкой на источники утверждает, что американские чиновники признают недостаточную подготовку ВСУ и считают, «что им нужна более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить ожидаемое российское наступление этим летом».

Сейчас украинские военнослужащие проходят подготовку в Европе. Перенос обучения на Украину, как признают американские военные, позволит инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях на линии фронта, что позволило бы им быстрее адаптировать программу подготовки.

Некоторые собеседники издания говорят, что большое количество украинских новобранцев могут быть отправлены на тренировочные полигоны в Германии и Польше. Однако логистика этого процесса, признают они, очень сложная: рекрутов нужно доставлять на тренировочные полигоны армии США в немецком Графенвере, организовывать там «сложные маневры, призванные научить их ведению общевойсковой войны», а затем вновь перевозить их на Украину, через Львов и Киев, в зону боевых действий.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Ранее 16 мая глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции сообщил, что украинское командование проинформировало НАТО о «серьезной ситуации» на поле боя, вызванной долгим ожиданием поддержки из-за рубежа. Бауэр призвал командование государств альянса отправить больше оружия и боеприпасов на Украину, даже если это означает нарушение норм НАТО по запасам оружия в арсеналах стран-участниц.

Дискуссия о вводе войск НАТО на Украину началась в феврале, после того, как французский лидер Эмманюэль Макрон допустил такое развитие событий. Он назвал два условия: прорыв фронта российскими войсками и обращение Киева.

В марте, до начала наступления России в Харьковской области, президент Владимир Зеленский отмечал, что в размещении зарубежных войск необходимости нет, требуется оружие. Уже в начале мая украинский премьер Денис Шмыгаль не исключил, что время для ввода западных армий может настать.

Российские власти выступают резко против участия НАТО в конфликте. Дислокация контингента альянса «потенциально несет огромную опасность», в Кремле «очень внимательно» наблюдают за развитием этой ситуации, говорил представитель президента Дмитрий Песков.

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