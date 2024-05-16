NYT узнала о приближении НАТО к решению об отправке войск на Украину
По мере продвижения российских войск, НАТО все ближе к решению об отправке военных на Украину пока — для обучения их украинских коллег, пишет The New York Times. Издание со ссылкой на источники утверждает, что американские чиновники признают недостаточную подготовку ВСУ и считают, «что им нужна более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить ожидаемое российское наступление этим летом».
Сейчас украинские военнослужащие проходят подготовку в Европе. Перенос обучения на Украину, как признают американские военные, позволит инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях на линии фронта, что позволило бы им быстрее адаптировать программу подготовки.
Некоторые собеседники издания говорят, что большое количество украинских новобранцев могут быть отправлены на тренировочные полигоны в Германии и Польше. Однако логистика этого процесса, признают они, очень сложная: рекрутов нужно доставлять на тренировочные полигоны армии США в немецком Графенвере, организовывать там «сложные маневры, призванные научить их ведению общевойсковой войны», а затем вновь перевозить их на Украину, через Львов и Киев, в зону боевых действий.
Ранее 16 мая глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции сообщил, что украинское командование проинформировало НАТО о «серьезной ситуации» на поле боя, вызванной долгим ожиданием поддержки из-за рубежа. Бауэр призвал командование государств альянса отправить больше оружия и боеприпасов на Украину, даже если это означает нарушение норм НАТО по запасам оружия в арсеналах стран-участниц.
Дискуссия о вводе войск НАТО на Украину началась в феврале, после того, как французский лидер Эмманюэль Макрон допустил такое развитие событий. Он назвал два условия: прорыв фронта российскими войсками и обращение Киева.
В марте, до начала наступления России в Харьковской области, президент Владимир Зеленский отмечал, что в размещении зарубежных войск необходимости нет, требуется оружие. Уже в начале мая украинский премьер Денис Шмыгаль не исключил, что время для ввода западных армий может настать.
Российские власти выступают резко против участия НАТО в конфликте. Дислокация контингента альянса «потенциально несет огромную опасность», в Кремле «очень внимательно» наблюдают за развитием этой ситуации, говорил представитель президента Дмитрий Песков.
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