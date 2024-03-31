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Военная операция на Украине ,  
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В Финляндии и Литве поддержали слова Макрона о войсках на Украине

Глава МИД Финляндии Валтонен поддержала слова Макрона о войсках на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Идею об отправке западных войск на Украину нельзя исключать в будущем, заявила глава МИД Финляндии. Премьер Латвии также положительно оценила соответствующую инициативу Макрона. Россия сочла Францию косвенным участником конфликта
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Сейчас не время вводить западные войска на Украину, но в долгосрочной перспективе нельзя ничего исключать, заявила в интервью Financial Times (FT) глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

По ее словам, заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на Украину не было ошибкой, оно «заставило Россию гадать о том, на что готовы пойти союзники» Киева. «Зачем нам, особенно не зная, куда приведет эта война и что произойдет в будущем, раскрывать все наши карты? Я действительно не знаю», — сказала Валтонен.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также положительно отреагировала на попытку Макрона создать «стратегическую двусмысленность». «Что мне понравилось в двух недавних заявлениях президента Макрона, так это то, почему мы должны навязывать себе красные линии, когда у [президента России Владимира] Путина их практически нет», — приводит FT ее слова.

Глава комитета по международным делам сейма Литвы Жигимантас Павилёнис назвал слова Макрона «самым мудрым шагом». «Он слышит нас. Он понимает нас», — сказал Павилёнис.

В свою очередь, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил FT, что слова президента Франции «немного разбудили лидеров Европы», но назвал более безопасным сценарий с отправкой оружия и денег Украине. «Это [заявление Макрона] заставляет Путина беспокоиться о том, что на самом деле может сделать Европа. Такое нестандартное мышление полезно», — сказал Цахкна.

Издание также приводит слова европейского посла в одной из стран Прибалтики, который назвал «грандиозным» жест Макрона в отношении Украины, но усомнился в готовности Франции выполнить свои обещания.

Макрон создал «первую стратегическую дилемму для России», но его заявление было «неубедительным», и, похоже, Франция не продумала дальнейшие шаги, пишет FT со ссылкой на военного чиновника из Прибалтики.

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В конце февраля после неформального саммита в Париже Макрон сказал, что «нельзя исключать» вероятную отправку западных войск на Украину в будущем. Он также отметил, что консенсуса по этому вопросу нет. Позднее президент Франции допустил проведение наземной операции против России.

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Фото:Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС

С ним не согласились многие политики, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Киев никогда не просил об отправке западного контингента для участия в боевых действиях. По его словам, Макрон имел в виду возможность подготовки солдат ВСУ на территории Украины.

Россия осуждает любую помощь Запада Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле следят за заявлениями Макрона о конфликте на Украине. По его словам, участие в нем западных военных неизбежно приведет к противостоянию Москвы и НАТО. Песков также назвал Париж косвенным участником конфликта на Украине.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Финляндия Литва Франция Эмманюэль Макрон
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