Пригожин заявил о планах вывести ЧВК «Вагнер» из Артемовска с 25 мая
Евгений Пригожин: с 25 мая бойцы ЧВК «Вагнер» начнут выходить из Артемовска
Бойцы ЧВК «Вагнер» в Артёмовске
Бойцы ЧВК «Вагнер» передадут позиции в Артемовске (Бахмут) военным, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин на видео, опубликованном его пресс-службой.
Город был взят под полный контроль российских сил около полудня 20 мая, рассказал Пригожин. Операция продолжалась 224 дня.
«С 25 числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку», — сказал Пригожин. «До 25 мая мы полностью его осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны и передадим военным», — добавил он.
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