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Заместителя министра обороны по тылу сняли с должности

Заместителя министра обороны по тылу генерала Мизинцева отправили в отставку
Генерал пробыл в должности заместителя Сергея Шойгу, отвечающего за тыл, меньше года. Его предшественника уволили в сентябре прошлого года
Михаил Мизинцев
Михаил Мизинцев (Фото: Ольга Балашова / РИА Новости)

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев покинул свой пост, сообщил источник РБК, знакомый с кадровыми перестановками в ведомстве. Утром 27 апреля об отставке Мизинцева написал также военкор Александр Сладков в своем телеграм-канале.

В Кремле сообщения военкоров об отставке Мизинцева комментировать отказались. «Не могу ничего по этому поводу сказать», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мизинцев курировал вопросы снабжения и обеспечения войск. На посту ответственного за это заместителя министра он пробыл меньше года — на должность его назначили 22 сентября 2022 года.

До этого Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной России.

Генерал Мизинцев с 1980 по 1984 год проходил обучение в Киевском высшем общевойсковом командном училище. После выпуска он служил в группе советских войск в Германии и на Кавказе. С 1993 по 1996 год Мизинцев был слушателем Военной академии им. М.В. Фрунзе. После окончания академии он стал старшим офицером-оператором Главного оперативного управления Генерального штаба. После 2007 года Мизинцев служил в разных военных округах, а после создания Национального центра управления обороной в декабре 2014 года стал его начальником. Во время военной операции в Сирии он был руководителем межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев.

После начала военной операции на Украине Мизинцев в статусе начальника Национального центра управления обороной неоднократно выступал с заявлениями о гуманитарной ситуации в стране. В марте он попал под санкции Канады и Великобритании.

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Назначение Мизинцева в сентябре 2022 года на пост замминистра обороны, курировавшего тыл, было первой перестановкой в российском Министерстве обороны с начала военной операции на Украине, о которой было официально объявлено. Его предшественник, замминистра обороны Дмитрий Булгаков, был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Министерство обороны отставка Михаил Мизинцев
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