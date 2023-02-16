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Пригожин заявил об обходе «известных кабинетов» Москвы из-за боеприпасов

Евгений Пригожин: буду обходить кабинеты, пока бойцы не получат боеприпасы
Основатель ЧВК «Вагнер» назвал бойцов, записавших обращение к Минобороны с просьбой поставить боеприпасы, «замечательными» и заверил, что сам обойдет «все известные кабинеты в Москве», пока «парни не получат все то, что им нужно»
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бойцы ЧВК «Вагнер», записавшие обращение к Министерству обороны с просьбой поставить боеприпасы — «замечательные бойцы», которые «никоим образом не дискредитировали Минобороны», заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Он рассказал, что и сам «обошел все известные кабинеты в Москве» с этим вопросом и что продолжит этим заниматься, пока «парни не получат все то, что им необходимо».

«Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники [и] посадят за так называемую дискредитацию армии», — добавил Пригожин. По словам Пригожина, в частности он встретился в московском госпитале с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, который безвозмездно передаст ЧВК «Вагнер» 128 120-миллиметровых мин и 40 танковых снарядов.

Видео, на котором люди, названные «артиллеристами ЧВК «Вагнер», обращаются к Минобороны и говорят, что «полностью отрезаны от поставок боеприпасов», появилось вечером 16 февраля в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».

«Мы уверены, что где-то на складах у вас боеприпасы есть. Но мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам и поставите эти боеприпасы», — говорят эти люди.

РБК направил запрос в Министерство обороны.

В середине января, после того как Минобороны объявило о взятии Соледара в ДНР, Пригожин заявлял, что у ЧВК «Вагнер» пытаются «украсть победу», рассказывая «о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги». В военном ведомстве потом пояснили, что штурм городских кварталов Соледара был успешно осуществлен благодаря «мужественным и самоотверженным действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». При этом наступление велось «разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану».

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Андрей Гатинский, Елена Чернышова
При участии
Маргарита Овсянникова
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Апты Алаудинов

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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