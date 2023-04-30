Замом Шойгу по тылу стал генерал из Росгвардии

Об отставке предшественника Кузьменкова — Михаила Мизинцева — РБК писал в конце апреля. Он проработал на посту меньше года

Алексей Кузьменков (Фото: Государственная Дума Российской Федерации)

На должность замминистра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, сообщило Минобороны России. 27 апреля источник РБК, знакомый с кадровыми перестановками в министерстве, сообщал, что этой должности лишился генерал-полковник Михаил Мизинцев. Кузьменков на новом посту будет курировать вопросы снабжения и обеспечения войск.

Алексей Кузьменков с 1992 по 2019 год проходил службу в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил. В 2014–2018 годах возглавлял штаб МТО, в 2018–2019 годах был замкомандующего войсками ЮВО по таким же вопросам. Затем он перешел в Росгвардию, где стал заместителем директора Виктора Золотова.

Предшественник Кузьменкова Михаил Мизинцев занимал пост заместителя министра обороны Сергея Шойгу меньше года, его назначили в сентябре 2022 года. До этого он был начальником Национального центра управления обороной России.

Мизинцев родился в Волгоградской области в 1962 году. С 1980 по 1984 год учился в Киевском высшем общевойсковом командном училище, а затем проходил службу в группе советских войск в Германии и на Кавказе. В середине 1990-х Мизинцев был слушателем Военной академии им. М.В. Фрунзе, после чего стал старшим офицером-оператором Генштаба России.

Позднее он служил в разных военных округах, а во время операции в Сирии возглавлял межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев. После 24 февраля 2022 года в должности главы Национального центра управления обороной России активно комментировал события, связанные с военной операцией на Украине.

Мизинцев находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и ряда других стран.