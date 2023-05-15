Пушилин заявил о занятии российскими силами ключевых высот в Артемовске

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Российские силы заняли ключевые высоты в Артемовске (украинское название — Бахмут), заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Все внимание сфокусировано на том, что происходит внутри Артемовска, и там ребята <...>, несмотря на все сложности, продвигаются вперед. Западная часть — часть высотных районов, которые остаются под контролем украинского режима, они зачищаются. Противник уничтожается, у нас есть улучшения. Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», — сказал он.

В боях в Артемовске участвуют бойцы ЧВК «Вагнер», военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды. Бойцы ЧВК, по словам Пушилина, доводят освобождение города «до логического завершения». «И вчера, и позавчера мы видели, что «вагнера́» там также продвигаются вперед», — пояснил глава ДНР.

Бои за Артемовск идут несколько месяцев, в последнее время они шли в западной части города. Накануне российское Минобороны сообщило, что военным удалось отразить попытки прорыва украинских военных на соледаро-артемовском направлении. Украинские силы проводили атаки на севере и к югу от Артемовска, говорили в министерстве. Ведомство уточнило, что штурмовые отряды вместе с военнослужащими ВДВ ведут бои за западные кварталы.

За день до этого, 13 мая, ведомство сообщило о взятии под контроль одного квартала в северо-западной части Артемовска. Российские военные «с целью повышения устойчивости обороны» заняли рубеж около Берховского водохранилища с «учетом выгодных условий», отмечали в Минобороны. Водохранилище расположено к северу от Артемовска.