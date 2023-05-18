В Минобороны Украины сообщили об усилении российских войск в Артемовске

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Россия усилила группировку войск в Артемовске (украинское название — Бахмут), сообщила в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку», — сообщила она.

По ее словам, сейчас ВСУ контролируют юго-западную часть города.

18 мая врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под контролем украинских войск в Артемовске остаются небольшой участок частного сектора и район Домино на западе города. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в Артемовске. «Не могу сказать, что это дается легко, это происходит в достаточно тяжелых условиях, но тем не менее ребята продвигаются», — сказал он. Пушилин говорил, что город скоро может быть взят российскими силами. «Перспектива достаточно близкая», — заявил он.

В этот же день Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды продолжают бои в районе Артемовска при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск. 17 мая ведомство сообщало, что российские войска заняли более выгодный рубеж обороны в Артемовске.

18 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы компании продвинулись в Артемовске примерно на 400 м. По его словам, под контролем украинской стороны остается менее 1 кв. км.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина не станет отказываться от удержания Артемовска, потому что потеря этого города может открыть российским войскам плацдарм для наступления.