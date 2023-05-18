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В Минобороны Украины сообщили об усилении российских войск в Артемовске

Замминистра обороны Украины Маляр: российские войска усилили группировку в Артемовске
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Россия усилила группировку войск в Артемовске (украинское название — Бахмут), сообщила в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку», — сообщила она.

По ее словам, сейчас ВСУ контролируют юго-западную часть города.

18 мая врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под контролем украинских войск в Артемовске остаются небольшой участок частного сектора и район Домино на западе города. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в Артемовске. «Не могу сказать, что это дается легко, это происходит в достаточно тяжелых условиях, но тем не менее ребята продвигаются», — сказал он. Пушилин говорил, что город скоро может быть взят российскими силами. «Перспектива достаточно близкая», — заявил он.

В этот же день Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды продолжают бои в районе Артемовска при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск. 17 мая ведомство сообщало, что российские войска заняли более выгодный рубеж обороны в Артемовске.

18 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы компании продвинулись в Артемовске примерно на 400 м. По его словам, под контролем украинской стороны остается менее 1 кв. км.

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В апреле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина не станет отказываться от удержания Артемовска, потому что потеря этого города может открыть российским войскам плацдарм для наступления.

Теги
Минобороны Украины Артёмовск (Бахмут) Военная операция на Украине
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