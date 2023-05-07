Пригожин заявил об обещании дать ЧВК «Вагнер» боеприпасы и Суровикина

Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы получат боеприпасы, необходимые для продолжения боевых действий, а замкомандующего объединенной группировкой войск Суровикин будет отвечать за взаимодействие ЧВК с Минобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 7 апреля частная военная компания «Вагнер» получила боевое распоряжение, из которого следует, что бойцам этой структуры пообещали дать боеприпасы и вооружение — «столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий», сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

По словам бизнесмена, бойцам ЧВК заявили, что они могут действовать в Артемовске (украинское название — Бахмут) «так, как считают нужным». «И нам дают [заместителя командующего объединенной группировкой войск на Украине Сергея Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» во взаимодействии с Министерством обороны», — добавил он.

Предприниматель ранее не раз жаловался на «снарядный голод»; зимой, комментируя обращение вагнеровцев к Минобороны с просьбой поставить боеприпасы, Пригожин заявил, что сам «обошел все известные кабинеты в Москве» с этим вопросом.

Основатель ЧВК говорил также, что когда российской группировкой войск командовал Суровикин (с октября 2022 года, в январе его сменил Валерий Герасимов), проблем с боеприпасами не было. «Я никого не обвиняю и никому не хочу предъявлять. Оставьте свои капризы и дайте боеприпасы», — призывал он.

В пятницу Пригожин объявил, что 10 мая его бойцы выйдут из Артемовска, объяснив это тем, что «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». Основатель ЧВК сказал также, что задачи вагнеровцев в городе выполнены: по его словам, цель операции бойцов заключалась главным образом не во взятии Артемовска, а в «перемалывании подразделений ВСУ». Позиции ЧВК готов занять чеченский спецназ «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.