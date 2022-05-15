В Белоруссии заявили о сократившемся на $18 млрд экспорте из-за санкций

Западные санкции заблокировали почти весь экспорт белорусских товаров в Северную Америку и ЕС, заявил премьер страны Роман Головченко. Он сообщил, что Минск перенаправит этот объем поставок на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока

Роман Головченко (на переднем плане) (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Из-за экономических санкций, введенных против Белоруссии, почти весь экспорт Минска в страны ЕС и Северной Америки оказался заблокирован. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил белорусский премьер Роман Головченко.

«Эта сумма в год равняется порядка $16-18 млрд. Естественно, мы не можем потерять этот объем экспорта и должны его переориентировать на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, Ближнего Востока и Арабского залива. Это то, над чем мы сейчас работаем», — сказал он (цитата по БелТа).

По словам премьера, Минск трактует санкции как «инструмент не просто давления, а гибридной агрессии», цель ограничений, по мнению Головченко — «поставить страну на колени, удушить ее экономически и добиться силовым путем выполнения каких-то требований или условий».

После президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года страны ЕС и США ввели несколько раундов санкций против Минска, которые коснулись официальных лиц, госдолга страны, госкомпаний, включая «Белавиа» и «Белоруснефть». Кроме того, ограничения против Белоруссии со стороны ЕС, США, Великобритании и других государств были ужесточены после начала российской военной операции на Украине 24 февраля. Они коснулись энергетической и транспортной сфер, финансового и других секторов, визовой политики.

В частности, в рамках пятого пакета санкций Евросоюза против России ЕС ввел запрет на импорт через ее территорию хлористого калия из Белоруссии. Кроме того, 8 апреля Федеральная таможенная служба России сообщила, что страны Евросоюза перестали пропускать грузовые автомобили с регистрацией в России и Белоруссии; запрет не касался грузовиков, которые перевозят фармацевтическую, медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, цветные металлы и удобрения. В ответ правительство Белоруссии запретило автомобилям и тягачам пересекать таможенную границу ЕАЭС.

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