Путин спрогнозировал рекордный урожай пшеницы

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В 2022 году ожидается хороший урожай, сбор зерна может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России», — заявил глава государства. Такой урожай, по его словам, позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на мировой рынок.

В марте министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев прогнозировал сбор зерна в размере 123 млн т. В 2021 году было собрано 121,4 млн т. В 2020 году урожай составил 132,9 млн т. Действующий рекорд 135,5 млн т был поставлен в 2017 году, при этом пшеницы было собрано 86 млн т.

На фоне конфликта на Украине цены на продукты питания в марте увеличились на 12,6%, до 159,3 пункта, что стало рекордом с 1990 года, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Это произошло после значительного подорожания растительных масел (на 23,2% за март к февралю) и зерновых культур (на 17,1%). Россия и Украина — одни из крупнейших поставщиков зерна в мире. По данным Минсельхоза США, в сезоне 2021/2022 на их долю пришлось 16 и 10% мирового экспорта пшеницы соответственно.

В марте правительство России до 30 июня запретило экспорт зерновых в страны ЕАЭС.