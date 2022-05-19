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Решетников сообщил о росте объемов поставок зерна за рубеж весной

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Россия остается надежным поставщиком зерна, в марте—апреле смогла нарастить поставки, в том числе в недружественные страны. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на на пленарной сессии форума «Россия — Исламский мир: Kazansummit 2022».

«Мы остаемся надежным поставщиком и в нынешних условиях. В марте—апреле нарастили экспорт пшеницы в нейтральные страны и даже в те, которые наложили на нас санкции», — сказал Решетников.

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Фото:Ian Waldie / Getty Images

Как рассказал Решетников, в прошлом году, несмотря на общемировое снижение поставок продовольствия, Россия отгрузила 30 млн т в 100 стран мира, больше всего — в Турцию, Египет, страны Южной Азии.

При этом в начале марта российские власти объявили, что временно ограничат экспорт зерна в страны ЕАЭС. Такое решение приняла подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Ограничения по зерну коснутся пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Меры будут действовать до 31 августа, исключение составят поставки по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом. Поставки сахара в ЕАЭС будут возможны при наличии разрешения Минсельхоза.

В конце марта Союз экспортеров зерна попросил Центробанк изучить возможность покупки иностранных импортеров российского зерна за рубли по экспортным контрактам. Союз экспортеров зерна обратился в Центробанк с просьбой принять меры и не допустить приостановки поставок, поскольку компании испытывают серьезные ограничения по оплате зерна, логистике и страхованию, пояснил председатель правления объединения Эдуард Зернин.

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В Союз экспортеров зерна входят 26 компаний, в том числе — Aston, «Юг Руси», «Петрохлеб-Кубань», «Риф» и Bunge.

Крупнейшими покупателями российского зерна являются Египет, Турция, Саудовская Аравия и Иран. Большинство договоров с этими странами заключается в валюте, однако из-за введения с конца февраля международных санкций у компаний начались проблемы с получением средств, поскольку банки в ряде случаев отказывались переводить деньги.

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Теги
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