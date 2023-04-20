Премьер Армении назвал условие для размещения миссии ОДКБ на границе

Армения хочет, чтобы присутствие миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе приносило пользу. Пашинян не раз критиковал организацию за отсутствие реакции на обстрелы со стороны Азербайджана, несмотря на просьбы вмешаться

Никол Пашинян (Фото: РИА Новости)

Не только Россия, но и Армения готова к размещению наблюдательной миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на армяно-азербайджанской границе, но она должна показать свою эффективность, заявил журналистам армянский премьер Никол Пашинян во время визита в Национальное собрание, пишет News.am.

«Мы определили масштабы наших опасений, и наша забота, наше стремление состоят в том, чтобы возможная миссия была эффективной. Это важно и для Армении, для ОДКБ, это важно и для региона. Мы продолжаем переговоры в этом направлении», — сказал Пашинян.

Премьер также предложил не сравнивать миссии ОДКБ и Евросоюза, указав на их различия. Он напомнил, что у ОДКБ есть обязательства перед Арменией в сфере безопасности, а свои обязательства перед этой структурой Ереван полностью выполняет, например, когда во время протестов в Казахстане в январе 2022 года в республику был направлен совместный контингент, в нем были и армянские военнослужащие. В связи с этим ожидания от ОДКБ намного выше, подчеркнул Пашинян.

Прежде Пашинян не раз выступал с критикой ОДКБ и российских миротворцев в связи с реакцией на действия Азербайджана, который в организацию не входит. Осенью 2022 года Азербайджан нанес удары по армянской территории, Ереван потребовал, чтобы ОДКБ вмешалась в ситуацию, но организация этого делать не стала, вместо этого она направила в Армению миссию, чтобы прояснить обстоятельства произошедшего.

В ноябре 2022 года Армения отказалась подписать совместную декларацию по итогам саммита ОДКБ, а в декабре Пашинян сказал, что военнослужащие из России не выполнили своих обязательств по обеспечению работы Лачинского коридора. Эту дорогу, связывающую Армению с подконтрольной ей частью Нагорного Карабаха, в середине декабря перекрыли люди, представившиеся азербайджанскими экоактивистами. В регионе начались проблемы с поставками продуктов и лекарств, а также веерные отключения электричества. Российский МИД не согласился с критикой в адрес Москвы. Коридор так и не был разблокирован.

В январе Армения отказалась проводить совместные учения ОДКБ «Нерушимое братство» на своей территории, сочтя это нецелесообразным. А в марте Ереван отказался от своей квоты на должность председателя ОДКБ. «В Армении есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», — пояснил Пашинян.

