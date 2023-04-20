Премьер Армении назвал условие для размещения миссии ОДКБ на границе
Не только Россия, но и Армения готова к размещению наблюдательной миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на армяно-азербайджанской границе, но она должна показать свою эффективность, заявил журналистам армянский премьер Никол Пашинян во время визита в Национальное собрание, пишет News.am.
«Мы определили масштабы наших опасений, и наша забота, наше стремление состоят в том, чтобы возможная миссия была эффективной. Это важно и для Армении, для ОДКБ, это важно и для региона. Мы продолжаем переговоры в этом направлении», — сказал Пашинян.
Премьер также предложил не сравнивать миссии ОДКБ и Евросоюза, указав на их различия. Он напомнил, что у ОДКБ есть обязательства перед Арменией в сфере безопасности, а свои обязательства перед этой структурой Ереван полностью выполняет, например, когда во время протестов в Казахстане в январе 2022 года в республику был направлен совместный контингент, в нем были и армянские военнослужащие. В связи с этим ожидания от ОДКБ намного выше, подчеркнул Пашинян.
Прежде Пашинян не раз выступал с критикой ОДКБ и российских миротворцев в связи с реакцией на действия Азербайджана, который в организацию не входит. Осенью 2022 года Азербайджан нанес удары по армянской территории, Ереван потребовал, чтобы ОДКБ вмешалась в ситуацию, но организация этого делать не стала, вместо этого она направила в Армению миссию, чтобы прояснить обстоятельства произошедшего.
В ноябре 2022 года Армения отказалась подписать совместную декларацию по итогам саммита ОДКБ, а в декабре Пашинян сказал, что военнослужащие из России не выполнили своих обязательств по обеспечению работы Лачинского коридора. Эту дорогу, связывающую Армению с подконтрольной ей частью Нагорного Карабаха, в середине декабря перекрыли люди, представившиеся азербайджанскими экоактивистами. В регионе начались проблемы с поставками продуктов и лекарств, а также веерные отключения электричества. Российский МИД не согласился с критикой в адрес Москвы. Коридор так и не был разблокирован.
В январе Армения отказалась проводить совместные учения ОДКБ «Нерушимое братство» на своей территории, сочтя это нецелесообразным. А в марте Ереван отказался от своей квоты на должность председателя ОДКБ. «В Армении есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», — пояснил Пашинян.
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.