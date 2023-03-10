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Армения отказалась от квоты заместителя генсека ОДКБ

Армения отказалась выдвигать своего представителя на должность замглавы ОДКБ
Ереван решил не представлять кандидата на должность заместителя генерального секретаря ОДКБ. Ранее Армения отказалась проводить учения организации и критиковала ее за неэффективность
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Армения представила предложение об отказе от квоты на должность заместителя генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 10 марта сообщили армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Ваана Унаняна.

«Да, мы представили ОДКБ соответствующее предложение», — заявил Унанян журналистам, комментируя информацию, которая накануне появилась в СМИ (цитата по агентству «Арменпресс»).

РБК обратился в пресс-службу ОДКБ с вопросами, чем Ереван обосновал свое решение и представитель какой страны может занять должность замгенсекретаря. По регламенту у генсека ОДКБ, в которую входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, три заместителя. С этого года у ОДКБ новый генсек — в соответствии с принципом ротации представителя Белоруссии Станислава Зася сменил представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.

Отношения Армении с ОДКБ обострились осенью 2022 года. После того как в сентябре Азербайджан нанес удары по армянской территории, Ереван потребовал, чтобы организация вмешалась в ситуацию и выступила с однозначным осуждением Баку. ОДКБ этого делать не стала — вместо этого она направила в Армению миссию, чтобы прояснить обстоятельства произошедшего.

На саммите организации, который прошел в ноябре 2022 года в Ереване, премьер-министр республики Никол Пашинян отказался одобрить декларацию Совета коллективной безопасности. Причина в том, что в ней союзники не дали политическую оценку действиям Азербайджана в сентябре.

Параллельно с этим на территории Армении уже месяц действовала миссия гражданских наблюдателей Евросоюза — Брюссель с согласия Баку и Еревана направил на границу с армянской стороны 40 своих специалистов. Мандат миссии завершился 19 декабря. После этого в январе 2023 года Брюссель и Ереван договорились об отправке наблюдателей на два года. Цель этой миссии — способствовать урегулированию в регионе. Новая миссия развернулась в Армении в феврале.

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ОДКБ предлагала Еревану услуги своих специалистов. Однако из-за позиции организации по сентябрьским столкновениям между Азербайджаном и Арменией руководство республики от этой миссии отказалось. В Москве таким развитием ситуации недовольны. Глава МИД России Сергей Лавров 18 января обратил внимание на то, что в этот раз на миссию Евросоюза своего согласия не дал Баку. По оценке министра, без такого согласия работа наблюдателей из ЕС «будет контрпродуктивна» и «вместо укрепления доверия на границе <...> может создавать дополнительные раздражители». Отправка миссии ОДКБ не должна быть увязана с осуждением Баку, считает Лавров. «Если речь идет об осуждении, риторике, изложении позиций, то каждый волен делать что угодно. Но если мы хотим направить миссию ОДКБ, то это не обусловлено внешними признаками и жесткими заявлениями», — заявил он.

На фоне этого обострения начали звучать предположения о возможном выходе Армении из ОДКБ. В октябре 2022 года Никол Пашинян заявил, что соответствующие опасения есть у ряда членов организации. «В ОДКБ есть опасения, что организация может потерять Армению, но я на это ответил, что у нас есть опасения, что Армения потеряет ОДКБ. Если иначе сформулировать: есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ, а мой ответ был, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не игра слов», — сказал он в интервью Общественному телевидению Армении.

В январе этого года Армения отказалась от проведения у себя очередных учений ОДКБ.

В феврале 2023 года, выступая на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Пашинян заявил, что обеспокоенность Еревана в отношении ОДКБ «все еще существует». «Работаем над поиском решений по этим вопросам, обеспокоенностям», — заявил он тогда (цитата по «Интерфаксу»).

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Армения ОДКБ
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