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Захарова назвала неприемлемой критику российских миротворцев в Карабахе

Представитель МИДа Захарова: критика российских миротворцев в Карабахе неприемлема
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Критика российского миротворческого контингента из-за ситуации в Лачинском коридоре, соединяющем Армению и Нагорный Карабах, неприемлема. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

Она подчеркнула, что миротворцы делают «все возможное для урегулирования обстановки», Москва работает над улучшением ситуации. «Никакие публичные нападки делу не помогают, ситуации были и похуже», — отметила Захарова.

Лачинский коридор — единственная дорога между непризнанным Нагорным Карабахом и Арменией, 12 декабря армянский МИД сообщил о ее блокировке. В ведомстве заявили, что дорогу перекрыла группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами.

Активисты объяснили свое присутствие требованием прекратить эксплуатировать природные ресурсы Нагорного Карабаха, имея в виду золотой рудник. Они потребовали «инспекции» азербайджанских официальных лиц на нем. МИД Азербайджана также заявил, что Лачинский коридор был перекрыт «не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана».

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю за коридором. По его словам, согласно шестому пункту трехстороннего соглашения от 2020 года, миротворцы должны обеспечивать беспрепятственное передвижение, но «это не воплощается в жизнь».

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя его слова, указал, что российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка. Глава МИД России Сергей Лавров назвал упреки в их адрес необоснованными.

Теги
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Мария Захарова Нагорный Карабах миротворцы Армения

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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