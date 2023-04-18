Пашинян назвал отказ от Карабаха условием мира для Армении

Армения сможет добиться мира, если откажется от каких-либо территориальных претензий к другим странам, заявил Пашинян. Он предложил населению страны свыкнуться с этой мыслью

Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения навсегда должна отказаться от территориальных претензий к другим странам ради установления мира.

«Мир возможен, если мы в своих международных отношениях не только на сегодня, но и на будущее зафиксируем, что признаем за Арменией 29.8 тыс. кв километров, а точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость и мы не имеем и никогда не будем иметь территориальных претензий к другим странам», — сказал Пашинян в парламенте страны (цитата по «Новости Армении»).

В состав Армянской ССР не входил Нагорный Карабах.

По словам Пашиняна, эти границы нужно зафиксировать в психологии населения. Если этого не произойдет, то никто не позволит Армении развиваться. «Никто не свыкнется с той мыслью, что мы развиваемся, усиливаемся для того, чтобы направить эту силу против других, для расширения территорий нашей страны. Более того, в данной ситуации повесткой других будет препятствование нашему развитию, государственности», — сказал Пашинян и подчеркнул, что Армении в такой ситуации никто не поможет.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение, предусматривавшее полное прекращение огня и военных действий. В регион были введены российские миротворцы. Значительная часть территорий, занятых до конфликта 2020 года армянскими войсками, перешла под контроль Азербайджана. Однако статус Карабаха остался неурегулированным.