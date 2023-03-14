Пашинян заявил, что ОДКБ «выходит из Армении»

Армянский премьер заверил, что Ереван из ОДКБ выходить не собирается. Он также объяснил отказ от квоты на должность заместителя генерального секретаря этой организации

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не собирается выходить из Организации договора о коллективной безопасности, однако опасается, что «ОДКБ выйдет из Армении», сообщает ТАСС.

«В Армении есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», — заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

Также он прокомментировал отказ от предложенной Армении квоты на должность заместителя генсека ОДКБ. По его словам, Ереван согласится на эту квоту, если сочтет, что это будет фактором безопасности.

РБК направил запрос в ОДКБ.

В начале января власти Армении заявили о том, что не будут проводить в стране учения ОДКБ «Нерушимое братство», потому что считают их нецелесообразными, «по крайней мере в этом году».

Тогда же Пашинян заявил, что если Россия не сможет выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то Ереван оставит за собой право обратиться в Совет Безопасности ООН для отправки в регион международного миротворческого контингента. «Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет», — сказал он.